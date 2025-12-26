Εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου, που αντιστοιχεί στο όχημα του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροίων, εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο και αποτελεί μέχρι στιγμής το μοναδικό στοιχείο της έρευνας για τον εντοπισμό του.
Ωστόσο, η σημασία του παραμένει ασαφής, καθώς από την περιοχή διέρχονται συχνά κυνηγοί και υλοτόμοι.
Διαβάστε ακόμα: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων
Η επιχείρηση αναζήτησης του 45χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης, συνεχίστηκε και σήμερα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της πυκνής ομίχλης και διήρκεσε έως την πτώση του σκότους.
- Αναστασία: «Το πρώτο μου μεροκάματο το έφαγα με τις φίλες μου στα Μέγαρα, σε... γκόμενους»
- Το τελευταίο τηλεφώνημα της Ελληνίδας αεροσυνοδού πριν την τραγωδία: «Σ’ αγαπώ θα μιλήσουμε όταν φτάσω»
- Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της: Φέρεται να της χορήγησε ηρεμιστικά
- Αφέθηκε ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.