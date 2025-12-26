Μενού

Εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου

Ένα αντικείμενο, του οποίου η σημασία θα εξεταστεί, εντοπίστηκε κατά την έρευνα για τον 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροίων.

Έρευνα της Πυροσβεστικής
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για αγνοούμενο | Eurokinissi
Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου, που αντιστοιχεί στο όχημα του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροίων, εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο και αποτελεί μέχρι στιγμής το μοναδικό στοιχείο της έρευνας για τον εντοπισμό του.

Ωστόσο, η σημασία του παραμένει ασαφής, καθώς από την περιοχή διέρχονται συχνά κυνηγοί και υλοτόμοι.

Διαβάστε ακόμα: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

Η επιχείρηση αναζήτησης του 45χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης, συνεχίστηκε και σήμερα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της πυκνής ομίχλης και διήρκεσε  έως την πτώση του σκότους.

