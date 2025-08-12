Εξαφανίστηκε 16χρονη στον Κολωνό: Missing Alert από το «Χαμόγελο»

Συναγερμός έχει σημάνει από την προηγούμενη Τρίτη (5/8) στο Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς εξαφανίστηκε ένα 16χρονο κορίτσι στον Κολωνό, τα στοιχεία του οποίου δημοσιεύτηκαν σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε σήμερα Missing Alert με τα στοιχεία της 16χρονης αγνοούμενης -από χώρο φιλοξενιάς- στον Κολωνό, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

«Η Μαρία Π. έχει ύψος 1,57 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντή μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια» αναφέρει το Χαμόγελο για τη 16χρονη στον Κολωνό.

Τα στοιχεία της 16χρονης στον Κολωνό | Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 16χρονη στον Κολωνό: Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο

«Στις 05/08/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Κολωνού, η Μαρία Π., ηλικίας 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/08/2025 για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».