Εξάρχεια: Άγριος ξυλοδαρμός του γιου του Νίκου Ρουσσόπουλου – «Τον χτύπησαν με σιδηρογροθιά»

Στόχος σφοδρής επίθεσης έγινε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24/4), ο 20χρονος γιος του γνωστού ποινικολόγου, Νίκου Ρουσσόπουλου, στην περιοχή των Εξαρχείων. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από μεζεδοπωλείο στην οδό Μεσολογγίου, όταν 12 άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσέγγισαν τον νεαρό φοιτητή Νομικής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι δράστες φαίνεται πως είχαν στοχοποιήσει τον 20χρονο λόγω της ιδιότητας του πατέρα του. Αφού τον ρώτησαν «εσύ δεν είσαι ο γιος του Ρουσσόπουλου;», άρχισαν να τον χτυπούν με μανία στο κεφάλι.

Ο νεαρός δέχθηκε πλήγματα με σιδηρογροθιά, με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του. Διεκομίσθη εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο Νίκος Ρουσσόπουλος υπογράμμισε την επικινδυνότητα της κατάστασης, αναφέροντας πως τα χτυπήματα θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία για τη ζωή του γιου του.

Για το συμβάν έχει ήδη υποβληθεί μήνυση, ενώ οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.