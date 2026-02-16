Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος για σεξουαλική παρενόχληση – Τέσσερις επιθέσεις σε 10 ημέρες

Στην περιοχή των Εξαρχείων συνελήφθη ένας 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο άνδρας φέρεται να πραγματοποίησε τέσσερις επιθέσεις μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, τον Φεβρουάριο, με ένα από τα θύματα να είναι 15χρονη ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο 45χρονος ζούσε στην Ελλάδα για αρκετά χρόνια και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, το οποίο όμως είχε λήξει. Στις 10 Φεβρουαρίου είχε υποβάλει νέα αίτηση ασύλου. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί στην Ομόνοια για κατοχή μαχαιριού.

Κατά τη σύλληψή του ήταν παρούσα η τελευταία γυναίκα που δέχτηκε επίθεση. Η ίδια κατέθεσε ότι, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της στην οδό Πλαπούτα, ο άνδρας εμφανίστηκε μπροστά της και κατέβασε το παντελόνι του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε:

«Έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έχουμε τουλάχιστον τέσσερα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί από τις 2 Φεβρουαρίου. Το τελευταίο στις 12 Φεβρουαρίου, οπότε και συνελήφθη από άνδρες της ΟΠΚΕ. Τρομοκρατούσε γυναίκες κυκλοφορώντας με κατεβασμένο το παντελόνι, επιδειξίας. Μετά τη δικαστική διαδικασία ζητείται και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Φαίνεται ότι έχει άσυλο· όταν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, ενημερώνεται το αρμόδιο Υπουργείο από την ΕΛ.ΑΣ. και τη Δικαιοσύνη».

Ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν επιπλέον περιστατικά.