Νέα στοιχεία για το επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού: Τι υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι για τη δολοφονία ισοβίτη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Δομοκού, όπου –σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ‑ΜΠΕ– ένας Έλληνας ισοβίτης δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής στο αρχιφυλακείο με δύο άλλους βαρυποινίτες.

Ο κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για δολοφονίες στη Ζάκυνθο, φέρεται να εισέβαλε οπλισμένος με πιστόλι στο αρχιφυλακείο με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Εκείνη την ώρα στον χώρο βρίσκονταν δύο ακόμη κρατούμενοι: ένας Βούλγαρος ισοβίτης, καταδικασμένος για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρή το 2018 στη Βούλα, και ο Αλβανός Αλκέτ Ριζάι, γνωστός από την κινηματογραφικού τύπου απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δύο κρατουμένων, ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο και τον πυροβόλησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στις φυλακές μετέβη κλιμάκιο της Δίωξης Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, το οποίο –όπως αναφέρει το ΑΠΕ‑ΜΠΕ– εξετάζει την εκδοχή των εμπλεκομένων και λαμβάνει καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε το πιστόλι μέσα στη φυλακή και τι ακριβώς συνέβη.