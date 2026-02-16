Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του Sing For Greece 2026 και θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Ήδη από την χθεσινή live ματάδοση καταλάβαμε το πόσο ενθουσιασμό απέσπασε ο Akylas. από το κοινό, όχι μόνο από τις ψήφους, αλλά και από τα χειροκροτήματα και τις ζητοκραυγές κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή Γκιλφόιλ στον τελικό – Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών»

Τον «παλμό» του κοινού επιβεβαιώνουν και τα κοινωνικά δίκτυα με το #Akylas να βρίσκεται στα trendings του X και τους χρήστες να τον αποθεώνουν.

Μπράβο στον Ακύλλα . Τολμώ να πω ότι θα είναι το δεύτερο βραβείο της Ελλάδας στο διαγωνισμό της Eurovision, 21 χρόνια μετά το 2005. Καλή επιτυχία στη Βιέννη #Akylas #SingForGreece #singforGreece2026 #eurovisiongr @ertofficial_ @ErtEurovision — Tasos Tryfonos (@TasosTryfonos) February 15, 2026