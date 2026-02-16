Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του Sing For Greece 2026 και θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision 2026 στη Βιέννη.
Ήδη από την χθεσινή live ματάδοση καταλάβαμε το πόσο ενθουσιασμό απέσπασε ο Akylas. από το κοινό, όχι μόνο από τις ψήφους, αλλά και από τα χειροκροτήματα και τις ζητοκραυγές κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του.
Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή Γκιλφόιλ στον τελικό – Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών»
Τον «παλμό» του κοινού επιβεβαιώνουν και τα κοινωνικά δίκτυα με το #Akylas να βρίσκεται στα trendings του X και τους χρήστες να τον αποθεώνουν.
