Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη Ριτσώνα: Η ταρίφα των 9.000€ και οι παραλίες «φάντασμα»

Εξαρθρώθηκε εχθές (25/08) από τις αρχές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, που είχε αναπτύξει δράση στην Εύβοια και τη Θεσαλλία.

Οι παράνομοι μετανάστες δεν πήγαιναν σε χώρους υποδοχής αλλά το κύκλωμα τους πήγαινε σε παραλίες «φαντάσματα» στη Θεσσαλία και Εύβοια, δεδεομένου ότι δεν γίνονται περιπολίες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η δράση του εν λόγω κυκλώματος έγινε αντιληπτή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα δύο Ιρακινοί, ηλικίας 47 και 49 ετών σύμφωνα με την ανακοίνωσαη του Λιμενικού Σώματος, βασικά στελέχη του κυκλώματος, είχαν ως βάση το κέντρο φιλοξενίας στη Ριτσώνα Ευβοίας και έφευγαν από εκεί. Παρακολουθούσαν αν περνά πλωτό του λιμενικού ή αστυνομία και μετά κατέβαζαν τους παράτυπους μετανάστες. Η ταρίφα άγγιζε και τα 9.000 ευρώ «το κεφάλι».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και τα χρηματικά ποσά των τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (385€) και δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τουρκικών λιρών (14.440₺).

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χαλκίδας αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.