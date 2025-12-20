Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών που πουλούσε μέσα σε σχολείο - Δώδεκα συλλήψεις, ανάμεσά τους ανήλικοι

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο του λεκανοπεδίου, μετά από έρευνα που διενέργησε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής κατά την οποία συνελήφθησαν 12 άτομα εκ των οποίων οι 6 ανήλικοι μαθητές.

H έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, πραγματοποιώντας εκατοντάδες αγοραπωλησίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, η δράση του κυκλώματος φέρεται να εντοπίζεται ότι ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025.

Στον πυρήνα του κυκλώματος βρίσκονταν οι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι δρούσαν ως διακινητές, πουλώντας ναρκωτικά τόσο σε ενήλικοι όσο και ανήλικους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ διεξάγεται προανάκριση ώστε να σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος τους.