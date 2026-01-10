Εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής ανήλικης στη Θεσσαλονίκη: 24χρονος φέρεται να βίασε 13χρονη

Εξιχνιάστηκε από την ΕΛΑΣ υπόθεση αρπαγής ανήλικης στη Θεσσαλονίκη, με τις λεπτομέρειες που έχουν έρθει στο φως να σοκάρουν, καθώς ο 24χρονος, φερόμενος ως απαγωγέας της 13χρονης αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αναζήτησης 13χρονης έπειτα από δήλωση εξαφάνισης, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για την ανεύρεσή της, μέλη της οποίας την εντόπισαν στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενη από τον 24χρονο.
Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, η ανήλικη διέμεινε στην οικία του, ενώ ο ίδιος φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της αλλά και να της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.
