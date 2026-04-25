Εύβοια: 17χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση με ασθενοφόρο

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ της Παρασκευής στο Αλιβέρι της Εύβοιας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη διασταύρωση που οδηγεί προς το Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Όπως αναφέρει το evima.gr, το μηχανάκι που οδηγούσε ο 17χρονος, συγκρούστηκε με ασθενοφόρο που εκείνη την ώρα επέστρεφε από τη Χαλκίδα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο ανήλικος οδηγός να χάσει τη ζωή του ακαριαία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας βαθιά οδύνη στην τοπική κοινωνία.