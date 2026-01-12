Εύβοια: 37χρονη δασκάλα ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 22χρονο σύντροφό της

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας, όπου μια 37χρονη δασκάλα δέχτηκε άγρια επίθεση από τον 22χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, το επεισόδιο φαίνεται να ξέσπασε λόγω ζηλοτυπίας.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον δράστη να φέρεται να χειροδικεί επανειλημμένα εις βάρος της γυναίκας, μετατρέποντας έναν καβγά σε σοβαρή σωματική κακοποίηση.

Η 37χρονη, τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα.

Αποφασισμένη να μην αφήσει το περιστατικό ατιμώρητο, η γυναίκα προχώρησε άμεσα σε μήνυση κατά του συντρόφου της. Η καταγγελία ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με τις αρχές να διερευνούν πλέον πλήρως τις συνθήκες της επίθεσης, προσθέτοντας ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό στη μακρά λίστα της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα.