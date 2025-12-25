Μενού

Εύβοια: Αυτοκίνητο με 4 άτομα έπεσε στο λιμάνι στα Νέα Στύρα μέσα στην κακοκαιρία

Όχημα με τέσσερις επιβάτες κατέληξε στη θάλασσα στα Νέα Στύρα λόγω κακοκαιρίας, υπήρξε άμεση επέμβαση λιμενικού έσωσε τους επιβαίνοντες.

Λιμενικό στα ανοιχτά της Θεσσαλονίκης
Ένα όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες κατέληξε στη θάλασσα το απόγευμα της Τρίτης (24/12) στο λιμάνι των Νέων Στύρων, στην Εύβοια, εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η μειωμένη ορατότητα λόγω της κακοκαιρίας φαίνεται να οδήγησε το αυτοκίνητο στην πτώση μέσα στο λιμάνι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, το οποίο βούτηξε στο νερό και κατάφερε να απεγκλωβίσει όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το όχημα ανελκύστηκε με τη βοήθεια ιδιωτικού γερανού, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Στύρων του Λιμεναρχείου Καρύστου.

