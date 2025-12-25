Εύβοια: Αυτοκίνητο με 4 άτομα έπεσε στο λιμάνι στα Νέα Στύρα μέσα στην κακοκαιρία

Ένα όχημα με τέσσερις επιβαίνοντες κατέληξε στη θάλασσα το απόγευμα της Τρίτης (24/12) στο λιμάνι των Νέων Στύρων, στην Εύβοια, εν μέσω έντονων καιρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, η μειωμένη ορατότητα λόγω της κακοκαιρίας φαίνεται να οδήγησε το αυτοκίνητο στην πτώση μέσα στο λιμάνι.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, το οποίο βούτηξε στο νερό και κατάφερε να απεγκλωβίσει όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
Το όχημα ανελκύστηκε με τη βοήθεια ιδιωτικού γερανού, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Στύρων του Λιμεναρχείου Καρύστου.
