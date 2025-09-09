Αν και κατευνάζονται τα πνεύματα μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε Εύβοια και Αθήνα, χωρίς ζημιές σε κτίρια ή σπίτια, ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μετά την χθεσινή σεισμική δόνηση, κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου ελέγχει τα σχολικά κτίρια στην περιοχή των Στύρων. Ευτυχώς η νύχτα κύλησε ομαλά με ελάχιστη μετασεισμική δραστηριότητα.

Διαβάστε ακόμα: Σεισμός στην Εύβοια - Καραστάθης: «Ήταν ο ισχυρότερος μέχρι τώρα, θα συνεχιστεί η ακολουθία»

«Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Παραμένουμε σε εγρήγορση με ψυχραιμία», δήλωσε ο δήμαρχος.

Σεισμός στην Εύβοια: Η διαδικασία που ακολουθούν οι αρμόδιοι

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής :

Καταγραφή των ζημιών μέσω τηλεφώνου και αυτοψίας από επιτροπή του Δήμου. Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και φωτογραφιών των ζημιών. Έλεγχος και πιστοποίηση των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εκτάκτων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).

Η Πολιτική Προστασία λειτουργεί σύμφωνα με το Σχέδιο «Εγκέλαδος», για να διασφαλιστεί η σωστή αντιμετώπιση και η ασφάλεια του κοινού.

Πηγή: evima.gr