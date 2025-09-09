Αν και κατευνάζονται τα πνεύματα μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε Εύβοια και Αθήνα, χωρίς ζημιές σε κτίρια ή σπίτια, ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Μετά την χθεσινή σεισμική δόνηση, κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου ελέγχει τα σχολικά κτίρια στην περιοχή των Στύρων. Ευτυχώς η νύχτα κύλησε ομαλά με ελάχιστη μετασεισμική δραστηριότητα.
Διαβάστε ακόμα: Σεισμός στην Εύβοια - Καραστάθης: «Ήταν ο ισχυρότερος μέχρι τώρα, θα συνεχιστεί η ακολουθία»
«Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Παραμένουμε σε εγρήγορση με ψυχραιμία», δήλωσε ο δήμαρχος.
Σεισμός στην Εύβοια: Η διαδικασία που ακολουθούν οι αρμόδιοι
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής :
- Καταγραφή των ζημιών μέσω τηλεφώνου και αυτοψίας από επιτροπή του Δήμου.
- Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και φωτογραφιών των ζημιών.
- Έλεγχος και πιστοποίηση των ζημιών από τη Γενική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εκτάκτων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ).
Η Πολιτική Προστασία λειτουργεί σύμφωνα με το Σχέδιο «Εγκέλαδος», για να διασφαλιστεί η σωστή αντιμετώπιση και η ασφάλεια του κοινού.
Πηγή: evima.gr
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.