Εύβοια: Νεκρός μετά από μαχαίρωμα 23χρονος άνδρας

Ένας 23χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, το βράδυ της Δευτέρας, στην Εύβοια, μετά από μαχαίρωμα. Ο νεαρός, που είχε τραυματιστεί σοβαρά από μαχαίρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας από ένα όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα τον άφησε εκεί και αμέσως έσπευσε να εξαφανιστεί. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Όπως μεταδίδει το eviaonline.gr το αιματηρό επεισόδιο προήλθε από προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων (πληροφορίες κάνουν λόγο για ομάδα ατόμων που επιτέθηκε στον άτυχο νεαρό), ενώ τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και εξαφανίστηκαν.

Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και έχει εξαπολύσει για ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.