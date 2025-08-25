Εύβοια: Περιπατητές αγνοούνται σε δύσβατη περιοχή - Έκαναν κλήση στο 112

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στην Εύβοια για δύο περιπατητές που αγνοούνται στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr πρόκειται για ζευγάρι που βρέθηκαν στην περιοχή για περπάτημα και αυτή την ώρα έχουν αποπροσανατολιστεί σε δύσβατη περιοχή και ενημέρωσαν μέσω του 112.

Αυτή την ώρα υπάρχει επικοινωνία με το ζευγάρι και τις αρχές και γίνεται προσπάθεια να τούς προσεγγίσουν μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας των Μανικιών, Κώστα Σεφερλή. Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Πηγή: evima.gr