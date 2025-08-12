«Ήταν θαύμα»: Συγκινημένος ο πατέρας του 15χρονου που είχε υποστεί θερμοπληξία

Θετικά είναι τα μηνύματα από το Τορίνο για την πορεία της υγείας του 15χρονου Δημήτρη από το Μέτσοβο, ο οποίος υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος, μετά από σοβαρό περιστατικό θερμοπληξίας που έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο νεαρός πλέον μιλά και τρέφεται κανονικά, με τον πατέρα του να δηλώνει αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται θετικά και ότι σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

«Δόξα τω θεώ πάμε καλά. Βγήκαμε από την εντατική, είμαστε στο δωμάτιό μας και το παιδί άρχισε να μιλάει και να τρώει» είπε ο πατέρας μιλώντας στον ALPHA. Από τα πρώτα λόγια που είπε ο 15χρονος ήταν να ρωτήσει που είναι ο μπαμπάς του.

Διαβάστε ακόμα: Τορίνο: Βγήκε από τη ΜΕΘ ο 15χρονος που είχε υποστεί θερμοπληξία

«Ευχαριστώ όλη την κοινωνία, την πολιτεία στην Ελλάδα που με βοήθησε και ηθικά και πρακτικά» αναφέρει ο πατέρας και συμπληρώνει: «θα ήθελα να ευχαριστήσω το αγγελούδι αυτό που έδωσε ζωή στο δικό μου παιδί. Τι να πω; Είμαι συγκινημένος».

Ο 15χρονος δεν ξέρει για την μεταμόσχευση. Όπως αναφέρει ο πατέρας του του είπαν ότι υπήρχε ένα θεματάκι υγείας.