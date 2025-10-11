Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή εμβολίων

Με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, διαβιβάζονται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή εμβολίων για τη ευλογιά των αιγοπροβάτων, από κτηνοτρόφους.

Είναι παράνομο, αλλά και επικίνδυνο να προμηθεύονται το εμβόλιο με αυτό τον τρόπο οι κτηνοτρόφοι, επισημαίνουν οι κτηνίατροι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Καθολικό πρόγραμμα υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των αιγοπροβάτων της χώρας, υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών, ζητάει με υπόμνημά της η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας.

Παράλληλα καταγγέλλουν ότι γίνονται παράνομοι και ανεπίσημοι εμβολιασμοί που υπονομεύουν τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Η Βασιλική Φασουλά, μέλος συντονιστικής επιτροπής κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, τόνισε πως: «Η ΕΕ δεν εγκρίνει τα εμβόλια που εφαρμόζουν οι τρίτες χώρες, τα οποία δεν έχουν και καμία παρενέργεια, δεν ξέρω γιατί δεν τα εφαρμόζουν, φαντάζομαι ότι δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη».

Ο Θεόφιλος Καντζόγλου, διευθυντής κτηνιατρικής υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας, δήλωσε πως: «Είναι παράνομο, αλλά και επικίνδυνο οι κτηνοτρόφοι να προμηθεύονται το εμβόλιο με αυτό τον τρόπο, ακόμα και οι συνθήκες μεταφοράς του πρέπει να είναι ενδεδειγμένες, με ψύξη, να αναφέρω ότι έχουν αρκετές παρενέργειες σε ζώα».

Τις καταγγελίες για παράνομη εισαγωγή και αγορά εμβολίων από τρίτες χώρες, μέσω διαδικτύου, διαβίβασε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, αναφέροντας πως: «Δεν έχει γίνει εμβόλιο σε ευρωπαϊκό κράτος, όπως δεν υπάρχει και ευρωπαϊκό εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ».

O καθηγητής μικροβιολογίας και λοιμωδών νοσημάτων ΑΠΘ, Σπυρίδων Κρίτας, αναφέρει ότι: «Το ίδιο το εμβόλιο μπορεί να μεταφέρει τον ιό, είναι στελέχη ζωντανά που μπορούν να μεταδώσουν στα ζώα τον ιό».

Από την πλευρά του ο κτηνίατρος, Παύλος Σταμόπουλος, επισημαίνει πως: «Είμαστε αντίθετοι σε κάθε παράνομη τακτική που αφορά ένα εμβόλιο χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές».

Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά σταδιακά η καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσεων που έχουν καθυστερήσει λόγω των διασταυρωτικών ελέγχων της task force.