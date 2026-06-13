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Φαλάσαρνα: Τραγική κατάληξη στην αναζήτηση τουρίστα - Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τραγικό τέλος για έναν 45χρονο άνδρα στα Φαλάσαρνα. Η οικογένεια των Γάλλων τουριστών είχαν επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο.

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο τουρίστας που αγνοείτο σε δύσβατη περιοχή στα Φαλάσαρνα Κισάμου, στα Χανιά.

Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛΑΣ, κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ, αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για την πτώση και τον τραυματισμό του από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η τετραμελής οικογένεια Γάλλων τουριστών -το αντρόγυνο με τους δύο γιους- επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Φαλάσαρνας και στη συνέχεια, θέλησαν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα.

Είναι πιθανό ο άνδρας να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τα βράχια και την πίσω μεριά της παραλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Ο άνθρωπος φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του και μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Χανίων.

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