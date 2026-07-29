Νέοι εσωτερικοί τριγμοί πλήττουν το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, μετά την αποχώρηση και τις αιχμές του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού.

Με ανάρτησή του, ο κ. Αυγερινός γνωστοποίησε ότι εδώ και μέρες δεν έχει καμία συμμετοχή στην επικοινωνία του κόμματος. Κατήγγειλε τη λειτουργία «παράλληλου Γραφείου Τύπου» και έκανε λόγο για «ύποπτους και φυτετούς συμβουλάτορες των διαδρόμων».

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω.

Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές.»