Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (03/09) η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Φλώρινα, στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής και ολονύκτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τις φλόγες.
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 13 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κι ο Δήμος Φλώρινας, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Με το πρώτο φως της ημέρας, έχει διατεθεί - μέχρι στιγμής- κι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στις 03:00 τα ξημερώματα, ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες.
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