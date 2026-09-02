Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου» - Το μήνυμα από το νοσοκομείο

Σε μια απαιτητική χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε την Τετάρτη (2/9) ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα μιας νέας σελίδας για τον ίδιο.

Ο γνωστός μουσικός έκανε την αποκάλυψη αναρτώντας μια φωτογραφία στο Instagram μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Αν και απέφυγε να υπεισέλθει σε ιατρικές λεπτομέρειες, καθησύχασε τους διαδικτυακούς του φίλους τονίζοντας ότι όλα πήγαν καλά και πως η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται με μια πολύ σημαντική απόφαση που πήρε για τη ζωή του.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ξεκαθάρισε πως αυτή την περίοδο προτεραιότητα έχει η ανάρρωσή του, ζητώντας κατανόηση που δεν μπορεί προς το παρόν να ανταποκριθεί στις κλήσεις και τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχεται.

Μαυρίκιος Μαυρικίου | Instagram / @mavrikios_mavrikiou

Όπως έγραψε αρχικά: «Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούρια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου» και κατέληξε «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου.

Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούρια αρχή με σένα μαζί και τη Μελωδία μας φυσικά».

