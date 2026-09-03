«Πρώιμο φθινόπωρο»: Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού - Η πόλη που κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία

Για «φθινοπρωινή παρένθεση» έκαναν λόγο οι μετεωρολόγοι πριν ημέρες, και το καιρικό αυτό σκηνικό επιβεβαίωσαν τα φαινόμενα της Πέμπτης.

Η θερμοκρασία ήδη κατέγραψε μικρή πτώση αγγίζοντας τους 27 βαθμούς. Για «πρώιμο φθινόπωρο» κάνει λόγο στην ανάρτησή του και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τόνισε ότι ενισχυμένοι άνεμοι έρχονται τις επόμενες ημέρες.

Η Τρίπολη φαίνεται μάλιστα να κάνει το «ποδαρικό» στο φθινόπωρο καθώς κατέγραψε 15,2 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Αναλυτικότερα, αναφέρει στην πρόγνωσή του: «Η εικόνα των παρατηρήσεων στις 12:00 UTC της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 αποτυπώνει μια χαρακτηριστική κατάσταση πρώιμου φθινοπώρου, με διατήρηση πολύ υψηλών θερμοκρασιών κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ παράλληλα στο Αιγαίο παραμένει αισθητή η παρουσία ενισχυμένων βορείων ανέμων.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται στις Σέρρες με 38,2°C και στο Άστρος με 38,0°C, ενώ ακολουθούν η Ελευσίνα με 37,2°C και η Λάρισα με 37,0°C. Οι τιμές αυτές είναι ιδιαίτερα υψηλές για τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και δείχνουν ότι η θερινή θερμή περίοδος εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία, ιδιαίτερα στις κλειστές ηπειρωτικές πεδιάδες και σε περιοχές όπου ευνοείται η έντονη ημερήσια θέρμανση.

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Αντίθετα, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες εντοπίζονται κυρίως σε ορεινότερες ή ηπειρωτικές περιοχές. Η Τρίπολη εμφανίζει 15,2°C και η Φλώρινα 15,7°C, αναδεικνύοντας ήδη τη σημαντική ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση που χαρακτηρίζει την εποχή.

Στο πεδίο των ανέμων, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Αιγαίο και τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα. Τα Κύθηρα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μέση ένταση, περίπου 35,7 km/h, ενώ ισχυροί άνεμοι καταγράφονται επίσης σε Κάρπαθο, Μύκονο, Σύρο και Μήλο. Ακόμη πιο χαρακτηριστικές είναι οι ριπές: στα Κύθηρα φθάνουν τα 70,4 km/h, στο Τατόι τα 64,9 km/h και στη Σύρο τα 59,3 km/h.

Συνολικά, διαμορφώνεται μια εικόνα θερμής ηπειρωτικής Ελλάδας και ανεμώδους Αιγαίου, με τη ζέστη να παραμένει έντονη για την εποχή και τους βοριάδες να περιορίζουν κάπως τη θερμοκρασία στα νησιωτικά και ανατολικά τμήματα», αναφέρει στην ανάρτηση στην οποία παρέθεσε και σχετικούς πίνακες με τη θερμορκασία στην Ελλάδα.