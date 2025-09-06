Flyover: Μετά το πορτοκαλί καλούπι σειρά παίρνει το μπλε

Ενημέρωση για την πορεία κατασκευής της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (γνωστής ως Flyover) είχαν το Σάββατο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο αρμόδιος Υφυπουργός για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος.

Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας, η πρόοδος των εργασιών προσεγγίζει το 30% και η ολοκλήρωση του Flyover θα γίνει εντός του 2027. Ήδη σε φάση συναρμολόγησης βρίσκεται το δεύτερο (μπλε) καλούπι, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον χειμώνα, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός κατασκευής της υπερυψωμένης γέφυρας.

Επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στο Flyover | Χρίστος Δήμας/facebook

Η γέφυρα μήκους 4 χιλιομέτρων θα εκτείνεται από τον Κ6 (κόμβο Νεάπολης) έως τον Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα). Όταν ολοκληρωθεί ο Flyover εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, από 5.000 οχήματα που διέρχονται σήμερα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Flyover

12 χιλιόμετρα έργου

9 ανισόπεδοι κόμβοι

7,6 χιλιόμετρα υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας με τις προσβάσεις αυτής

4 χιλιόμετρα γέφυρας ταχείας κυκλοφορίας (Flyover)

9 γέφυρες

2 στέγαστρα

1 σήραγγα