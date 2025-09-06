Μενού

Flyover: Μετά το πορτοκαλί καλούπι σειρά παίρνει το μπλε

Τα εργοτάξια κατασκευής της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Χρίστος Δήμας.

Κώστας Μπιτσικώκος
Flyover
Το πορτοκαλί καλούπι για την κατασκευή της γέφυρας του Flyover | Χρίστος Δήμας/facebook
Ενημέρωση για την πορεία κατασκευής της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (γνωστής ως Flyover) είχαν το Σάββατο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο αρμόδιος Υφυπουργός για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος. 

Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας, η πρόοδος των εργασιών προσεγγίζει το 30% και η ολοκλήρωση του Flyover θα γίνει εντός του 2027. Ήδη σε φάση συναρμολόγησης βρίσκεται το δεύτερο (μπλε) καλούπι, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον χειμώνα, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός κατασκευής της υπερυψωμένης γέφυρας. 

Flyover
Επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στο Flyover | Χρίστος Δήμας/facebook

Η γέφυρα μήκους 4 χιλιομέτρων θα εκτείνεται από τον Κ6 (κόμβο Νεάπολης) έως τον Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα). Όταν ολοκληρωθεί ο Flyover εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, από 5.000 οχήματα που διέρχονται σήμερα. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Flyover

  • 12 χιλιόμετρα έργου
  • 9 ανισόπεδοι κόμβοι
  • 7,6 χιλιόμετρα υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας με τις προσβάσεις αυτής
  • 4 χιλιόμετρα γέφυρας ταχείας κυκλοφορίας (Flyover)
  • 9 γέφυρες
  • 2 στέγαστρα
  • 1 σήραγγα

