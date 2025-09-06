Flyover: Μετά το πορτοκαλί καλούπι σειρά παίρνει το μπλε

Ενημέρωση για την πορεία κατασκευής της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (γνωστής ως Flyover) είχαν το Σάββατο ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο αρμόδιος Υφυπουργός για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος.
Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας, η πρόοδος των εργασιών προσεγγίζει το 30% και η ολοκλήρωση του Flyover θα γίνει εντός του 2027. Ήδη σε φάση συναρμολόγησης βρίσκεται το δεύτερο (μπλε) καλούπι, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον χειμώνα, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός κατασκευής της υπερυψωμένης γέφυρας.
Η γέφυρα μήκους 4 χιλιομέτρων θα εκτείνεται από τον Κ6 (κόμβο Νεάπολης) έως τον Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα). Όταν ολοκληρωθεί ο Flyover εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 10.000 οχήματα ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, από 5.000 οχήματα που διέρχονται σήμερα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Flyover
- 12 χιλιόμετρα έργου
- 9 ανισόπεδοι κόμβοι
- 7,6 χιλιόμετρα υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας με τις προσβάσεις αυτής
- 4 χιλιόμετρα γέφυρας ταχείας κυκλοφορίας (Flyover)
- 9 γέφυρες
- 2 στέγαστρα
- 1 σήραγγα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.