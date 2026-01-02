Μενού

Φοβερό περιστατικό στη Λαμία: Πέθανε το αφεντικό του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν μπει σπίτι

Σκύλος στη Λαμία δεν άφηνε κανέναν να μπει στο εσωτερικό όπου ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Reader symbol
Newsroom
skilos_reader
  • Α-
  • Α+

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στη Λαμία, όταν ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία μετά τα επίμονα γαβγίσματα του σκύλου ο οποίος διέμενε στη διπλανή μονοκατοικία με το ηλικιωμένο αφεντικό του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο γείτονας κάλεσε τον γείτονα, αλλά δεν πήρε απάντηση, ενώ ο σκύλος ήταν ανήσυχος δεν και δεν σταματούσε να γαβγίζει.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο το μεγαλόσωμο τσομπανόσκυλο συνέχισε να είναι επιθετικό και να μην αφήνει κανέναν να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Τελικά τη λύση έδωσε ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, που κάλεσαν για βοήθεια οι αστυνομικοί, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο.

Δυστυχώς οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν «έφυγε» από παθολογικά αίτια, ωστόσο την ακριβή αιτία και τον χρόνο θανάτου θα δείξει η νεκροψία - νεκροτμή, που θα ακολουθήσει από τον ιατροδικαστή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ