Φοβερό περιστατικό στη Λαμία: Πέθανε το αφεντικό του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν μπει σπίτι

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στη Λαμία, όταν ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία μετά τα επίμονα γαβγίσματα του σκύλου ο οποίος διέμενε στη διπλανή μονοκατοικία με το ηλικιωμένο αφεντικό του.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο γείτονας κάλεσε τον γείτονα, αλλά δεν πήρε απάντηση, ενώ ο σκύλος ήταν ανήσυχος δεν και δεν σταματούσε να γαβγίζει.
Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο το μεγαλόσωμο τσομπανόσκυλο συνέχισε να είναι επιθετικό και να μην αφήνει κανέναν να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού.
Τελικά τη λύση έδωσε ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, που κάλεσαν για βοήθεια οι αστυνομικοί, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο.
Δυστυχώς οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν «έφυγε» από παθολογικά αίτια, ωστόσο την ακριβή αιτία και τον χρόνο θανάτου θα δείξει η νεκροψία - νεκροτμή, που θα ακολουθήσει από τον ιατροδικαστή.
