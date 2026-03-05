Φόβοι για νέο μεταναστευτικό ρεύμα από τη Μέση Ανατολή - Ο προβληματισμός της Αθήνας

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για άλλη μία ημέρα, η Αθήνα προβληματίζεται για το ενδεχόμενο να καταγραφεί αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η Ελλάδα φοβάται ότι μεταξύ των εκτοπισμένων του πολέμου ενδέχεται να παρεισφρήσουν και εξτρεμιστές, αλλά και ανησυχεί για την πιθανότητα ριζοσπαστικοποίησης μουσουλμανικών ομάδων που βρίσκονται στη χώρα.

Ήδη, η ΕΛΑΣ, βρίσκεται σε επιφυλακή και έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας.

Επίσης, πολλές αναμένεται να είναι και οι οικονομικές συνέπειες, με τις συσκέψεις να είναι συνεχείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και την εκπόνηση σχεδίων για την ενίσχυση των πολιτών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, υπάρχουν σκέψεις για στήριξη όσον αφορά στην αύξηση των καυσίμων, αλλά και επιδότηση ρεύματος, η τιμή του οποίου έχει εκτοξευτεί στο χρηματιστήριο ενέργειας.