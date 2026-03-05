Μενού

Φόβοι για νέο μεταναστευτικό ρεύμα από τη Μέση Ανατολή - Ο προβληματισμός της Αθήνας

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Οι φόβοι της Αθήνας και οι οικονομικές κινήσεις.

Reader symbol
Newsroom
prosfiges
Πρόσφυγες | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για άλλη μία ημέρα, η Αθήνα προβληματίζεται για το ενδεχόμενο να καταγραφεί αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την περιοχή. 

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η Ελλάδα φοβάται ότι μεταξύ των εκτοπισμένων του πολέμου ενδέχεται να παρεισφρήσουν και εξτρεμιστές, αλλά και ανησυχεί για την πιθανότητα ριζοσπαστικοποίησης μουσουλμανικών ομάδων που βρίσκονται στη χώρα. 

Ήδη, η ΕΛΑΣ, βρίσκεται σε επιφυλακή και έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας. 

Επίσης, πολλές αναμένεται να είναι και οι οικονομικές συνέπειες, με τις συσκέψεις να είναι συνεχείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και την εκπόνηση σχεδίων για την ενίσχυση των πολιτών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, υπάρχουν σκέψεις για στήριξη όσον αφορά στην αύξηση των καυσίμων, αλλά και επιδότηση ρεύματος, η τιμή του οποίου έχει εκτοξευτεί στο χρηματιστήριο ενέργειας. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ