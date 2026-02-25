Μενού

Φοινικούντα: Δύο νέες πονικές διώξεις - Γιατί κατηγορούνται η σύντροφος και ο φίλος του ανιψιού

Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο φίλος και η σύντροφος του ανιψιού, για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Το κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπου έλαβε χώρα η διπλή δολοφονία | Eurokinissi
Δύο νέες πονικές διώξεις έγιναν  γνωστές σήμερα (25/2) για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Συγκεκριμένα, πέραν των προσώπων που αντιμετωπίζουν ήδη διώξεις, πλέον στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει και η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς της ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύντροφος ήταν στο όχημα που ακολουθούσε το αυτοκίνητο του ανιψιού στην διαδρομή για την Καλαμάτα Με την  ίδια κατηγορία διώκεται και επιστήθιος και παιδικός φίλος του ανιψιού, ο οδηγός του οχήματος που ήταν η σύντροφος. 

Υππενθυμίζεται ότι, σε παλαιότερεςε δηλώσεις ο φίλος του ανιψιού, είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Είχε πει μόνο ότι βοήθησε τον ανιψιό να πάει στην Καλαμάτα για να μεταφέρει την κοπέλα του. 

ΟΙ δύο νέοι κατηγορούμενοι απολογούνται την Παρασκευή.

