Φοινικούντα: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία - Οι μαραθώνιες καταθέσεις

Μήνες μετά το έγκλημα στη Φοινικούντα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο φίλος του ανιψιού και η σύντροφός του που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, κατέθεταν για περισσότερες από επτά ώρες στα Δικαστήρια Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα το απόγευμα της επόμενης ημέρας από τη διπλή δολοφονία, συνοδεύοντας το αυτοκίνητο στο οποίο ο ανιψιός μετέφερε τον 29χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, με προορισμό τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, η νεαρή γυναίκα παρέμεινε στο γραφείο της για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ ο 30χρονος απολογήθηκε επί περίπου δυόμισι ώρες, απαντώντας – σύμφωνα με πληροφορίες – σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Μάλιστα, ζήτησαν δια των δικηγόρων τους να αποσπαστεί και να εκδικαστεί αυτοτελώς στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο και όχι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους πέντε ήδη προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την ίδια υπόθεση.