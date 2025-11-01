Μενού

Φονικό στα Χανιά: Κρατούμενος ο 23χρονος για τη δολοφονία συγγενή του στον Κίσαμο

Προσωρινά κρατούμενος 23χρονος στα Χανιά για τους φονικούς πυροβολισμούς.

χανια κισσαμοσ
Ο 22χρονος δράστης οδηγείται στον εισαγγελέα | Eurokinissi
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος, οποίος την Κυριακή πυροβόλησε και σκότωσε σχεδόν εξ' επαφής 53χρονο συγχωριανό και συγγενή του στα Χανιά, με 22άρι πιστόλι όπλο.

Ο 23χρονος προσήλθε στις 10 το πρωί στην ανακρίτρια με ισχυρή αστυνομική δύναμη ενώ ήταν πολλοί οι συγγενείς και οι φίλοι που βρέθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο προκειμένου να υποστηρίξουν τον νεαρό.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του 23χρονου ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε βαθιά μετανιωμένος, ζήτησε συγνώμη και όπως είπε δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που από τα δικά του χέρια θα έφευγε μια ανθρώπινη ζωή, αναφέρει η ΕΡΤ.

 

