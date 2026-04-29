Φορολοταρία Μαρτίου 2026: Δείτε αν κερδίσατε έως και 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου η μεγάλη κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές που έγιναν τον Μάρτιο του 2026. Συνολικά 556 τυχεροί μοιράζονται έπαθλα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι το εντυπωσιακό ποσό των 50.000 ευρώ.

Οι λαχνοί κάθε πολίτη δημιουργούνται αυτόματα με βάση τις αγορές που έκανε με κάρτα ή e-banking τον προηγούμενο μήνα. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το «ηλεκτρονικό χρήμα», τόσο αυξάνονται οι πιθανότητές σας.

Τα κέρδη είναι κλιμακωτά και κατατίθενται απευθείας στους λογαριασμούς των νικητών:

1 υπερτυχερός κερδίζει 50.000€

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000€

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000€

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000€

Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

Μπορείτε να ελέγξετε αν το όνομά σας βρίσκεται στη λίστα των νικητών εύκολα και γρήγορα:

Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας.

Δείτε τους λαχνούς σας και το αποτέλεσμα της κλήρωσης.