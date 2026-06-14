Tο κορίτσι με το μεγαλύτερο όνομα όλων των εποχών κρύβει μια τραγική ιστορία

To 1984, η Σάντρα Γουίλιαμς γέννησε την κόρη της. Το μικρό πλασματάκι που είχε στα χέρια της, πήρε αρχικά το όνομα Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth. H Σάντρα όμως δεν ένιωσε πως αυτό αρκούσε, γι' αυτό και συμπλήρωσε νέα έγγραφα, ώστε το όνομα της κόρης της να αποκτήσει συνολικά 1.019 χαρακτήρες.

Η Τζέιμι και το όνομα της μπήκαν στο Ρεκόρ Γκίνες και σε ηλικία 12 ετών, μαζί με την μαμά της, επισκέφθηκε την Όπρα Γουίνιφρεϊ, στην εκπομπή τύπου ριάλιτι που παρουσίαζε τότε. Προς έκπληξη όλων, η Τζέιμι κατάφερε και απήγγειλε απ΄έξω το μεγαλύτερο μέρος από το τεράστιο ονομα της και μάλιστα εξήγησε στην Όπρα πως έχει και μέσο όνομα, κάπως μικρότερο σε έκταση.

Η θλιβερή αλήθεια

Το παραπάνω video είναι ένα «μουσειακό» viral περιστατικό, από την εποχή των εκπομπών λαϊκών ιστοριών, των πρώιμων ριάλιτι της τηλεόρασης, όταν αξιοπερίεργοι άνθρωποι έλεγαν τις αξιοπερίεργες ιστορίες τους σε ένα διαρκώς έκπληκτο κοινό. Από το παραπάνω video φαίνεται ξεκάθαρα πως η νεαρή Τζέιμι και το όνομα της ήταν η αφορμή για να εξασφαλίσει την προσοχή των media η μαμά της και πως δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος για να πάρει αυτό το ατέλειωτο όνομα, πέρα από από αυτή την προσοχή.

Το απέραντο όνομα της Τζέιμι

«Rhoshandiatellyneshiaunneveshenkescianneshaimondrischlyndasaccarnarenquellenendrasamecashaunettethalemeicoleshiwhalhinive’onchellecaundenesheaalausondrilynnejeanetrimyranaekuesaundrilynnezekeriakenvaunetradevonneyavondalatarneskcaevontaepreonkeinesceellaviavelzadawnefriendsettajessicannelesciajoyvaelloydietteyvettesparklenesceaundrieaquenttaekatilyaeveashauwneoraliaevaekizzieshiyjuanewandalecciannereneitheliapreciousnesceverroneccaloveliatyronevekacarrionnehenriettaescecleonpatrarutheliacharsalynnmeokcamonaeloiesalynnecsiannemerciadellesciaustillaparissalondonveshadenequamonecaalexetiozetiaquaniaenglaundneshiafrancethosharomeshaunnehawaineakowethauandavernellchishankcarlinaaddoneillesciachristondrafawndrealaotrelleoctavionnemiariasarahtashabnequckagailenaxeteshiataharadaponsadeloriakoentescacraigneckadellanierstellavonnemyiatangoneshiadianacrvettinagodtawndrashirlenescekilokoneyasharrontannamyantoniaaquinettesequioadaurilessiaquatandamerceddiamaebellecescajamesauwnneltomecapolotyoajohnyaetheodoradilcyana Koyaanisquatsiuth Williams»