Φως στο Τούνελ: Δολοφονία το «ατύχημα» του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη

Βυθισμένο στο πένθος είναι το Απεσωκάρι Ηρακλείου για τον τραγικό χαμό του προέδρου της κοινότητας, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Ο αιφνίδιος θάνατός του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους που μίλησαν στην εκπομπή Φως στο Τούνελ να αδυνατούν ακόμη να πιστέψουν πως ο άνθρωπος που στάθηκε δίπλα σε όλους, έφυγε τόσο άδικα και βίαια.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης περιγράφεται από όλους ως ένας άνθρωπος ήρεμος, δοτικός και βαθιά αγαπητός. Ένας πρόεδρος που είχε καθημερινή παρουσία στα προβλήματα του τόπου του και δεν αρνιόταν ποτέ βοήθεια σε κανέναν.

«Ήταν ο πρόεδρος όπως πρέπει να είναι», λέει κάτοικος του χωριού.

«Βοηθούσε όλο τον κόσμο και ήταν το “άλφα και το ωμέγα” της περιοχής. Δεν τον είχα δει ποτέ νευριασμένο. Ήταν πρότυπο ανθρώπου. Ένας φιλήσυχος και καλόκαρδος άνθρωπος».

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία φίλου του, που μιλά για έναν άνθρωπο με ανιδιοτελή προσφορά και αληθινό ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους του.

«Ήξερα τον Αλέκο πολλά χρόνια. Ήμασταν φίλοι και είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές και στα αγροτικά. Όταν επέστρεψα από το Ηράκλειο στα Χανιά, μου είχε παραχωρήσει σπίτι για να μείνω. Με είχε βοηθήσει πολύ. Ενδιαφερόταν πραγματικά για τον τόπο του και για τους ανθρώπους. Αυτό που συνέβη είναι αδιανόητο. Δεν το περιμέναμε ποτέ».

Όπως λέει ο ίδιος, ακόμη και όταν υπήρχαν διαφωνίες, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης επέλεγε πάντα τον δρόμο της συζήτησης και της συνεννόησης.

«Ήταν άνθρωπος που έλυνε τις διαφορές με κουβέντα και όχι με ένταση. Μακάρι να βρεθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η απουσία του είναι τεράστια».

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, έγραψε μια μαντινάδα για να τον αποχαιρετήσει: «Τα δάκρυα δεν πρόλαβαν να τρέξουνε στο χώμα και σκέψη δεν εδέχεται το θάνατό σου ακόμα».

«Πρέπει να βρεθούν οι υπαίτιοι και να λογοδοτήσουν»

Σοκαρισμένοι παραμένουν και συγγενείς του, που αδυνατούν να αποδεχθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε.

«Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους της περιοχής. Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι κάποιος θα έκανε κακό σε έναν τέτοιο άνθρωπο. Ότι θα έφευγε έτσι.. τζάμπα.. Ήταν σπάνιος χαρακτήρας», αναφέρει συγγενικό του πρόσωπο.

Η τοπική κοινωνία παραμένει αναστατωμένη, με τους κατοίκους να ζητούν απαντήσεις και δικαιοσύνη.

«Αυτό που συνέβη έχει ταράξει ολόκληρη την περιοχή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έγινε. Πρέπει να βρεθούν οι υπαίτιοι και να λογοδοτήσουν».

Την ίδια ώρα, εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην Κρήτη, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

«Με το παραμικρό δημιουργούνται εντάσεις και χάνονται ανθρώπινες ζωές χωρίς λόγο. Ο κόσμος φοβάται. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει παρέμβαση πριν θρηνήσουμε κι άλλα θύματα», λέει χαρακτηριστικά κάτοικος.

«Ήθελε να πει ποιος τον χτύπησε και δεν πρόλαβε»

«Έστειλα σειρά από emails, ώστε όλα όσα καταγγέλλω να υπάρχουν και επίσημα καταγεγραμμένα. Τα απέστειλα στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, στην Εισαγγελία, στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Δεν γνωρίζω αν ήταν αυτή η κίνηση που οδήγησε στο να αντιμετωπιστεί πιο σοβαρά η υπόθεση και να αναλάβει τελικά η Ασφάλεια Ηρακλείου. Η οικογένεια, πάντως, ένιωσε ανακούφιση, γιατί πρόκειται για ιδιαίτερα έμπειρους αξιωματικούς της Κρήτης», αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη ο γαμπρός του άτυχου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Μανώλης Προβιδάκης.

Ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή «έδειξε» προς την κατεύθυνση εγκληματικής ενέργειας, υποστηρίζει πως η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου, προερχόμενα από ξένο αντικείμενο — τραύματα που, όπως τονίζει, δεν συνάδουν με απλή πτώση και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δολοφονικής επίθεσης.

«Ο Αλέξανδρος ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του χωριού. Ένας άνθρωπος αγαπητός, που είχε καλές σχέσεις με όλους και πάντα βοηθούσε όπου μπορούσε. Ολόκληρο το χωριό πενθεί για τον χαμό του και αυτό που συνέβη είναι βαθιά άδικο. Αν επρόκειτο για κάποιον άνθρωπο της νύχτας ή κάποιον με βαρύ παρελθόν, ίσως κάποιοι να έβλεπαν διαφορετικά την υπόθεση. Όμως ο Αλέξανδρος δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Είχε κάποιες προστριβές με κτηνοτρόφους της περιοχής, αλλά τέτοια ζητήματα υπάρχουν γενικότερα στη Μεσαρά και τα αντιμετωπίζουν πολλοί πρόεδροι χωριών. Μου είχε αναφέρει ορισμένα περιστατικά, τα οποία έχω ήδη καταθέσει στην αστυνομία, χωρίς όμως να πρόκειται για κάποια ξεκάθαρη ή άμεση απειλή», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το χτύπημα ίσως δόθηκε ως «προειδοποίηση», χωρίς εκείνοι που το προκάλεσαν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Αυτό που μου προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι το πώς, με τόσο σοβαρά κατάγματα, κατάφερε να σηκωθεί και να επιστρέψει στο σπίτι του — έστω κι αν η απόσταση ήταν μόλις ενάμιση λεπτό. Γιατροί με τους οποίους μίλησα μου εξήγησαν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει τις αισθήσεις του ακόμη και για μισή ώρα, μέχρι να επεκταθεί το αιμάτωμα και να καταρρεύσει. Όταν έφτασε στο σπίτι, κάθισε στον καναπέ και έλεγε στη σύζυγό του ότι πονούσε πολύ το κεφάλι του. Της ζήτησε να καλέσει τον φίλο του, τον Σπύρο, για να του μιλήσει για όσα συνέβησαν — κάτι που δεν θα έκανε τυχαία. Τον γνώριζα από παιδί, μεγαλώσαμε μαζί, και είμαι βέβαιος πως δεν θα έλεγε ποτέ μπροστά στη γυναίκα και το παιδί του ότι τον είχαν χτυπήσει. Δυστυχώς, μέχρι να φτάσει ο Σπύρος, είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του. Αν είχε πέσει απλώς με το μηχανάκι, θα το είχε πει αμέσως. Το γεγονός ότι δεν αποκάλυψε τι είχε συμβεί λέει πολλά…», καταλήγει.

«Δεν προκύπτει σενάριο πτώσης και σύρσης της μοτοσικλέτας»

Στα συμπεράσματά του, ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς εμφανίζεται κατηγορηματικός ως προς την εικόνα της μοτοσικλέτας και τα ευρήματα που εξετάστηκαν.

Όπως επισημαίνει, από τον μακροσκοπικό και περιμετρικό οπτικό έλεγχο της μοτοσικλέτας, δεν διαπιστώθηκαν βλάβες τέτοιας μορφής, έκτασης και έντασης που να παραπέμπουν σε εκτροπή, ανατροπή ή πτώση του οχήματος κατά την κίνησή του σε χωματόδρομο.

«Απ’ ό,τι μου έχει περιγράψει και ο Δημήτρης Φρέσκος, σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες αυτές που μου έστειλε ο Δημήτρης, η άποψη η δική μου, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την έκταση των υφισταμένων βλαβών της μοτοσικλέτας, όπως μακροσκοπικά εμφαίνονται περιμετρικά αυτής, δεν παραπέμπει σε πτώση, σε εκτροπή – εκτροπή, ανατροπή, πτώση και σύρση πάνω στο οδόστρωμα. Οι σωματικές βλάβες που έχετε περιγράψει προηγουμένως, που αποτέλεσαν και τα αίτια του θανάτου, δεν συνάδουν με τις βλάβες της μοτοσικλέτας κατά μέγεθος, έκταση και χαρακτήρα. Μου λείπουν όμως βασικά στοιχεία. Όταν ο άνθρωπος πήγε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όφειλε η Τροχαία αμέσως να διορίσει πραγματογνώμονα. Να έχουμε έκθεση αυτοψίας της επιληφθείσας τροχαίας. Να έχουμε σχεδιάγραμμα της τροχαίας, με κυρίαρχο αντικείμενο εάν πάνω στο οδόστρωμα υπάρχουν ίχνη εκτροπής, πτώσης και σύρσης της μοτοσικλέτας. Από την εμπειρία μου, δεν είναι η μοναδική περίπτωση, έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, σοβαρότατες παραλείψεις του επιληφθέντος αστυνομικού τμήματος – Τροχαία, Αστυνομία.», είπε αρχικά ο κ. Μαδιάς.

«Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο σώμα του θύματος έχουν καταγραφεί εγκαύματα. Μου λέτε όχι, συνεπώς, ούτε εγκαύματα, ούτε ίχνη συρσίματος, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα», συμπλήρωσε ο κ. Μαδιάς

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επεσήμανε: «ειδικά όταν προκύπτει ένα δεδομένο που έχουμε εδώ, που είναι τα κατάγματα της κεφαλής. Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος αυτός, εάν έπεφτε από μηχανή, θα παρασυρόταν, θα σερνόταν για να το πούμε απλά στο έδαφος. Θα έκανε όντως τριβές, χαρακτηριστικές εκδορές, περγαμηνοειδείς εκδορές, θα έκανε εκχυμώσεις, θα έκανε θλαστικά τραύματα. Δηλαδή συνοδές κακώσεις, που όντως, όπως λέει και ο κύριος Μαδιάς, θα έπρεπε να καταγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Απ’ τη στιγμή που και ο γαμπρός μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν, έχει απόλυτο δίκιο στην εκτίμηση».

«Πάλευε να βάλει τάξη στην παράνομη βόσκηση»

Το «Τούνελ», στην προσπάθειά του να φωτίσει το υποτιθέμενο «ατύχημα» που, όπως φαίνεται πλέον είναι δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι Ηρακλείου, συνομίλησε με στενή φίλη του και πρώην αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Η Ειρήνη Παπαδάκη αποκάλυψε στην εκπομπή στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που είχαν κάνει μαζί με τον άτυχο πρόεδρο, προκειμένου να περιορίσουν την παράνομη δράση κτηνοτρόφων στην περιοχή.

«Ήμασταν φίλοι και ήταν ένας άνθρωπος με έντονο το αίσθημα της προσφοράς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχε έρθει αρκετές φορές σε αντιπαράθεση — για να το πω ήπια — με το ζήτημα της παραβατικής κτηνοτροφίας. Είχα πάει κι εγώ μαζί του, αλλά και άλλοι συγχωριανοί, στο Δασαρχείο και στην Αστυνομία, ζητώντας προστασία»,

»Τα πρόβατα κατέστρεφαν τις καλλιέργειές μας και τον χειμώνα δεν είχαμε σοδειές. Δεν υπήρχε διαμάχη με έναν μόνο βοσκό· το πρόβλημα αφορούσε πολλούς. Ο Αλέκος ήταν από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας και αγωνιζόταν, μαζί με κάποιους από εμάς, να προστατεύσει τόσο τη δική του περιουσία όσο και των συγχωριανών του. Εξαιτίας αυτού, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη…», λέει.

Όπως αναφέρει, η στάση των αρμόδιων υπηρεσιών δεν ήταν η αναμενόμενη. Αντίθετα, ένιωθαν πως τα παράπονά τους αντιμετωπίζονταν με αδιαφορία.

«Το γεγονός ότι το ίδιο το Δασαρχείο μάς έλεγε πως δεν θα έρθει να κάνει έλεγχο, επειδή “δεν είναι δική του αρμοδιότητα”, και ότι “αυτά συμβαίνουν”, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν υπάρχει χωριανός που να μην έχει κάνει έστω ένα παράπονο για αυτή την κατάσταση. Γνωρίζω πως ο Αλέκος είχε έρθει σε έντονες αντιπαραθέσεις με βοσκούς, επειδή δεν σέβονταν τις περιουσίες μας. Είχαν συγκεντρωθεί ακόμη και υπογραφές για να απομακρυνθούν κάποιοι από αυτούς. Έφυγαν για ένα διάστημα, όμως επέστρεψαν ξανά. Οι εντάσεις συνεχίστηκαν και δυστυχώς αυτή η ιστορία κρατά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει.

Η ίδια περιγράφει το χωριό τους ως έναν τόπο με ιδιαίτερη κουλτούρα και συνοχή.

«Το χωριό μας το αποκαλούσαν “μικρό Παρίσι”, γιατί οι κάτοικοι είναι πολιτισμένοι άνθρωποι. Ακόμη και οι αγρότες έχουν μόρφωση. Υπάρχουν, φυσικά, και κτηνοτρόφοι που σέβονται τον τόπο και δεν δημιουργούν προβλήματα — δεν θέλω σε καμία περίπτωση να παρερμηνευτούν τα λόγια μου.

Αν συνέβη κάτι πάνω σε καβγά ή εν βρασμώ ψυχής, όποιος εμπλέκεται θα έπρεπε να είχε πάει στις Αρχές και να πει τι ακριβώς έγινε. Να πει “αντέδρασα, δεν άντεξα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα είχε αυτή την κατάληξη”. Παρ’ όλα αυτά, αποκλείω το ενδεχόμενο να πρόκειται για άνθρωπο από το χωριό μας. Στην περιοχή έρχονται συχνά και άτομα από γειτονικά χωριά και γι’ αυτό δεν θέλω να στοχοποιήσω κανέναν».

Σε δεύτερη επικοινωνία που είχε με δημοσιογράφο της εκπομπής, ανέφερε μια λεπτομέρεια που, όπως λέει, θυμήθηκε αργότερα:

«Θυμήθηκα κάτι που μου είχε πει ο Αλέκος, όταν είχαμε μιλήσει στα τέλη Ιανουαρίου. Μου έλεγε ότι δεν τους είχαν αφήσει ούτε ελιά για ελιά. Δεν ξέρω ποιος το έκανε ούτε για ποιο λόγο, αλλά εγώ του είπα πως έβλεπα παντού ζώα μέσα στα χωράφια με τις ελιές. Τότε μου εξήγησε ότι είχε κουραστεί πάρα πολύ, γιατί βρισκόταν συνεχώς σε αντιπαραθέσεις με βοσκούς και δεν είχε καμία στήριξη ούτε από τη Δασονομία ούτε από την Αστυνομία.

“Μας έχουν αφήσει μόνους και τσακώνομαι με όλους”, μου είχε πει χαρακτηριστικά».