Φως στο Τούνελ: Έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία ζητά η εισαγγελέας για τον φοιτητή στα Σπάτα

Νέα ηχηρή παρέμβαση της εισαγγελέως για τον περίεργο θάνατο του φοιτητή Νικόλα Ντουρντουρέκα στα Σπάτα που βρέθηκε από τη μητέρα του απαγχονισμένος στο δωμάτιο του, στις 14 Ιουλίου του 2022.

Μετά την επίμονη δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και τον αγώνα της οικογένειας για να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του παιδιού, η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δίνει εντολή για νέα προκαταρκτική εξέταση κακουργήματος.

Ζητά τη διερεύνηση της πράξης της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από τον προανακριτή πρωτοδίκη Αθηνών.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, η εισαγγελέας ζητά από τον πρωτοδίκη να καλέσει και να εξετάσει ως μάρτυρα τον ειδικό ανθρωπολόγο, ο οποίος στις 12 Δεκεμβρίου του 2022, εξέτασε το υοειδές οστό του 19χρονου φοιτητή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγγελέας προς τον Πρωτοδίκη, ο ειδικός ανθρωπολόγος πρέπει να αποσαφηνίσει αν τα ευρήματα, από την εξέταση που διενήργησε, είναι συμβατά ή όχι με θάνατο δι΄απαγχονισμού.

Ζητά τη συγκεκριμένη εξέταση του μάρτυρα μετά τις παρατηρήσεις που κατέθεσε με τη γνωμοδότηση του στην εισαγγελέα, ο ιατροδικαστής – τεχνικός σύμβουλος που όρισε ο πατέρας του Νικόλα, στις 31 Μαΐου του 2024.