Φως στο Τούνελ: Η Λόρα κάλεσε τις γερμανικές Αρχές - Όλο το παρασκήνιο

Απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν προκύψει στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα αλλά και τον εντοπισμό της στο Βερολίνο, προσπαθούν να δώσουν τόσο οι ελληνικές όσο και οι γερμανικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ύστερα από 49 ημέρες αγωνίας η 16χρονη κάλεσε τις γερμανικές Αρχές, ζητώντας τη βοήθειά τους.

Τα ερωτήματα ωστόσο παραμένουν. Πού διέμενε; Ήταν μόνη της; Τη βοηθούσε κάποιος; Γιατί έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο στις 8 Ιανουαρίου και γιατί αποφάσισε να δώσει τώρα σημείο ζωής;

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 16χρονης, Τηλέμαχος Μπενετάτος, μιλάει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αναλύοντας όλες τις εξελίξεις.

Η 16χρονη Λόρα δήλωσε στη γερμανική αστυνομία ότι έφυγε προς τη Γερμανία «γιατί δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην Ελλάδα, καθώς είχε πολλά προβλήματα στο σχολείο και με τη γλώσσα» και δεν επιθυμεί να γυρίσει πίσω, ανέφερε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος.

Τις πληροφορίες αυτές τις έμαθε από τον πατέρα της 16χρονης, ο οποίος μίλησε με τις γερμανικές αρχές, οι οποίες δεν τον άφησαν να δει την κόρη του.

Για τον δικηγόρο, είναι σίγουρο ότι το παιδί, που ύστερα από 49 ημέρες αγωνίας κάλεσε τις γερμανικές Αρχές, ζητώντας τη βοήθειά τους, έμενε σε κάποιο σπίτι με ψεύτικα στοιχεία κι ότι είχε κάποιο άτομο που τη βοήθησε να διαφύγει στη Γερμανία. Η 16χρονη άλλωστε εμφανίστηκε στη Δομή που τη φιλοξενεί με αυτά τα πλαστά στοιχεία.

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση για την οικογένεια, το καταλαβαίνεται», δήλωσε ο δικηγόρος, συμπληρώνοντας ότι η οικογένεια Θα είναι δίπλα της «ότι κι αν επιθυμεί να κάνει αρκεί να είναι καλά».