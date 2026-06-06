Φως στο Τούνελ: Καρτέρι θανάτου στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη

«Δικαίωση για τον Αλέκο» ζητούν οι δικοί του άνθρωποι, που μήνες μετά τον άδικο χαμό του εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους καίνε. Η υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το χωριό Απεσωκάρι Ηρακλείου στην Κρήτη που αρχικά έμοιαζε με ένα τραγικό δυστύχημα εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την οικογένεια να είναι πεπεισμένη πως πίσω από τον θάνατό του κρύβεται εγκληματική ενέργεια.

Η ξαδέλφη του Άννα Δασκαλάκη, μίλησε στον «Φως στο Τούνελ» με συγκίνηση για έναν άνθρωπο φιλότιμο, δοτικό και αγαπητό σε όλους, που όπως λέει, έδινε την ψυχή του για τον συνάνθρωπό του και τελικά θυσιάστηκε για το χωριό του.

«Ένα μόνο αναζητούμε: Να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, πώς και γιατί. Μόνο τότε θα λυτρωθούμε κι εμείς αλλά και η ψυχή του Αλέκου. Αυτό που με παρηγορεί είναι η σκέψη ότι άθελά του, θυσιάστηκε για το χωριό του. Ίσως η υπόθεσή του βοηθήσει να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την περιοχή εδώ και χρόνια. Βρισκόμουν καθημερινά δίπλα του στο νοσοκομείο.

»Από την πρώτη κιόλας αξονική τομογραφία, οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι έφερε πολλαπλά κατάγματα σε ολόκληρο το κρανίο. Στην αρχή προσπαθούσαμε να βρούμε μια λογική εξήγηση. Σκεφτόμασταν ότι ίσως έπεσε ή χτύπησε. Όμως οι γιατροί επέμεναν να μας ρωτούν τι ακριβώς είχε συμβεί. Έτσι αρχίσαμε να ψάχνουμε πιο βαθιά και ήρθαμε αντιμέτωποι με μια αλήθεια που δεν θέλαμε να αποδεχθούμε. Oτι ενδεχομένως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει, καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση της αλήθειας διαδραμάτισε ο γαμπρός της οικογένειας, ο οποίος λειτούργησε σαν πραγματικός ερευνητής, συγκεντρώνοντας στοιχεία και κινητοποιώντας τις αρμόδιες Αρχές.

«Χάρη στις δικές του ενέργειες κινητοποιήθηκαν τόσο η Αστυνομία όσο και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Τότε ήρθαμε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που μας τράβηξε τη γη κάτω από τα πόδια. Είναι τελείως διαφορετικό να πιστεύεις ότι ο άνθρωπός σου έπεσε θύμα ενός ατυχήματος και εντελώς διαφορετικό ότι δολοφονήθηκε.

»Οι πρώτοι που μας έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου ήταν ο ακτινολόγος και ο ιδιώτης νευροχειρουργός που εξέτασαν τις εικόνες. Μας εξήγησαν ότι τα πολλαπλά κατάγματα που έβλεπαν δεν συμβάδιζαν με την εκδοχή ενός απλού ατυχήματος. Ο Αλέκος δεν είχε προσωπικές έχθρες με κανέναν στο νησί. Υπήρχαν κατά καιρούς διαφωνίες που σχετίζονταν με κτηνοτροφικά ζητήματα, όμως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν χωρίς αποδείξεις. Αυτή είναι δουλειά των Αρχών και σε αυτές έχουμε εμπιστοσύνη. Περιμένουμε, όμως, απαντήσεις.

»Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον και την προσπάθειά σας. Ελπίζουμε να καταφέρετε να μας βοηθήσετε να φτάσουμε στην αλήθεια. Και απευθύνουμε έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να μιλήσει. Είμαστε όλοι ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Εκείνος που έκανε κακό στον Αλέκο, αν πράγματι παραμείνει ατιμώρητος, μπορεί να ξαναχτυπήσει», καταλήγει.

Σπάει η ομερτά για το καρτέρι θανάτου

Η οργή, ο φόβος και τα αναπάντητα ερωτήματα εξακολουθούν να πλανώνται πάνω από το Απεσωκάρι Ηρακλείου, μετά την δολοφονική επίθεση στον πρόεδρο της κοινότητας, Αλέξανδρο Δασκαλάκη.

Για τους περισσότερους κατοίκους, ο 49χρονος οικογενειάρχης έπεσε θύμα μιας καλά οργανωμένης ενέργειας που συνδέεται με χρόνιες αντιπαραθέσεις στην περιοχή.

Κάτοικος του χωριού περιγράφει το κλίμα έντασης και φόβου που όπως υποστηρίζει, επικρατεί εδώ και χρόνια.

«Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε τώρα. Υπήρχε από παλιά με τις περιουσίες μας. Προσπαθείς να φτιάξεις κάτι και βρίσκεσαι συνεχώς αντιμέτωπος με καταστάσεις που σε ξεπερνούν. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν τη δουλειά τους αλλά δεν μπορούν να καταστρέφουν ξένες περιουσίες».

Όπως λέει, οι καταγγελίες προς τις αρμόδιες Αρχές ήταν συνεχείς, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Έχουμε κάνει πάρα πολλές συστάσεις και αναφορές. Έχουμε απευθυνθεί στην αστυνομία, αλλά ποτέ δεν βγάλαμε άκρη. Γιατί δεν ασχολούνται; Φοβούνται; Έχουν συγγενείς και δε θέλουν να το τραβήξουν; Δεν ξέρω τι να υποθέσω».

Τα λόγια του γίνονται ακόμη πιο βαριά. «Αν πεις κάτι, συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Ζούμε με τον φόβο. Πολλοί δεν εκφράζουν καν τη γνώμη τους γιατί φοβούνται ότι θα έχουν προβλήματα ή θα κάνουν ζημιές στις περιουσίες τους. Ο Αλέκος προσπαθούσε χρόνια να βοηθήσει τον κόσμο και να σταματήσει η καταπάτηση των περιουσιών. Και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για τον θάνατό του».

«Ο Αλέκος είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα»

Η φίλη του Αλέξανδρου και ιδιοκτήτρια του καφέ από όπου πέρασε το μοιραίο πρωινό για να πάρει τον καφέ και το τοστ του εργάτη, θυμάται συζητήσεις που είχαν γίνει πολλές φορές μπροστά σε όλους.

«Ο Αλέκος είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα. Τα συζητούσαν συχνά εδώ στο καφενείο. Ήταν γνωστό ότι υπήρχε θέμα με τα πρόβατα και τις περιουσίες. Προσπαθούσαν να βρουν λύσεις και είχαν απευθυνθεί και στην αστυνομία».

Η ίδια περιγράφει και την έρευνα του γαμπρού του. «Ήρθε ο Μανώλης Προβιδάκης και μου είπε ότι είχε βρει κάποια πράγματα σε ένα χωράφι και ήθελε να δει αν τα αναγνωρίζω. Μου έδειξε την τσάντα, το ποτήρι του καφέ και κάποια ακόμη αντικείμενα».

Η λεπτομέρεια που την έκανε να βεβαιωθεί ήταν μία. «Αναγνώρισα αμέσως τη σακούλα. Εκείνη την ημέρα είχαν τελειώσει οι συνηθισμένες και του είχα βάλει μια κόκκινη. Αυτό ήταν που με έκανε να είμαι σίγουρη ότι επρόκειτο για τα πράγματα που είχε πάρει εκείνο το πρωινό. Αν δεν είχα βάλει εκείνη την κόκκινη σακούλα, ίσως να μην μπορούσα ποτέ να το επιβεβαιώσω».

Ο σύζυγός της περιγράφει τον άνθρωπο που γνώριζε για χρόνια. «Ο Αλέκος βοηθούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ όποιον τον χρειαζόταν. Πολλά από όσα βλέπετε σήμερα στο χωριό έγιναν με δική του πρωτοβουλία. Προσωπικά με βοήθησε όταν ξεκινούσαμε το μαγαζί. Μου στάθηκε με κάθε τρόπο. Ήταν άνθρωπος που δεν περίμενε αντάλλαγμα από κανέναν».

«Δεν ήταν άνθρωπος των καβγάδων»

Για όσους τον γνώριζαν, η εμπλοκή του σε επεισόδιο φαντάζει αδιανόητη. «Δεν ήταν άνθρωπος των καβγάδων. Ήταν ήρεμος, κοινωνικός, του άρεσε η παρέα. Αν κάτι τον ενοχλούσε, προτιμούσε να φύγει παρά να δημιουργήσει ένταση. Ήταν γνωστό ότι υπήρχαν προβλήματα με τους βοσκούς. Προσπαθούσε συνεχώς να βρει λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Όποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο για βοήθεια, δεν έλεγε ποτέ όχι».

Όπως αποκαλύπτουν οι μάρτυρες, οι καταγγελίες για καταπατήσεις είχαν φτάσει πολλές φορές στις Αρχές. «Εμένα ο πατέρας μου είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και δεν έγινε τίποτα. Είχε μιλήσει και με τον Αλέκο καθώς ήταν πρόεδρος, αλλά πάλι δεν άλλαξε κάτι. Όλοι γνωρίζαμε ότι πάλευε σχεδόν μόνος του. Από την πρώτη στιγμή δεν πίστεψα ότι ήταν ατύχημα. Το μηχανάκι ήταν σχεδόν άθικτο. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι πολύ πιο σοβαρό είχε συμβεί».

«Κάνεις καταγγελία, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους και αυτοί σε απειλούν»

Μια συγκλονιστική μαρτυρία που φωτίζει το κλίμα φόβου το οποίο σύμφωνα με κατοίκους επικρατεί εδώ και χρόνια στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, φέρνει στο φως η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Κάτοικος του Απεσωκαρίου, «σπάει» τη σιωπή του και περιγράφει ένα περιβάλλον όπου οι απειλές, οι πιέσεις και ο φόβος των αντιποίνων, κρατούν πολλούς ανθρώπους με το στόμα κλειστό.

«Έχω δεχτεί κι εγώ απειλές στο παρελθόν. Μου είχαν πει ότι θα με βρουν σκοτωμένο. Δυστυχώς στην Κρήτη κάνει κουμάντο η κατσούνα! Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι γιατί αυτοί δίνουν τα ψηφαλάκια, όποιος προσπαθεί να υπερασπιστεί την περιουσία του ή να διαμαρτυρηθεί, πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστάσεις που τον κάνουν να φοβάται», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιγράφει ένα περιστατικό που, όπως λέει, τον συγκλόνισε. «Φέτος απευθύνθηκα στο Δασονομείο Μοιρών για ζημιές που προκαλούσαν στην περιουσία μου. Ζήτησα βοήθεια γιατί δεν ήθελα να μπαίνουν ζώα στα χωράφια μου. Λίγο αργότερα, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον κτηνοτρόφο, ο οποίος γνώριζε ήδη ότι είχα κάνει αναφορά».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ακολούθησε μια σοκαριστική συνομιλία. «Μου είπε: “Με ενημέρωσαν ότι θα μου κάνεις μήνυση; Πρόσεξε τι θα πάθεις μετά τη μήνυση”. Του απάντησα ότι αν είναι να συμβεί κάτι, θα πρέπει να με σκοτώσει».

Όπως αναφέρει, επικοινώνησε στη συνέχεια με την αρμόδια υπηρεσία ζητώντας εξηγήσεις για το πώς έγινε γνωστή η αναφορά του. «Μου απάντησαν ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ώστε να αποφεύγονται νέες ζημιές. Εγώ όμως δεν μπορώ να καταλάβω πώς προστατεύεται έτσι ο πολίτης που κάνει την καταγγελία».

Τα λόγια του γίνονται ακόμη πιο αιχμηρά όταν περιγράφει το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. «Πολλοί έχουν χαθεί χωρίς να φταίνε και κουκουλώνεται η κατάσταση. Κάποιοι είχαν το τσαγανό και μπράβο τους να το ψάξουν. Εδώ τους δίνουν ένα αρνάκι το τρώνε και είναι όλα καλά. Μιλάμε για απόστημα, βούρκο, βρομιά, βόθρο.. Πας στη δικαιοσύνη να πεις τον πόνο σου και η δικαιοσύνη σηκώνει το τηλέφωνο και τους ενημερώνει. Τους λέει ήρθε ο μ……και έκανε παράπονα για σένα, πρόσεξε τι θα κάνεις».

Αναφερόμενος στον θανάσιμο τραυματισμό του προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο κάτοικος είναι βέβαιος ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται κάτι σοβαρό. «Όταν άκουσα τι συνέβη στον Αλέκο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν χάθηκε τυχαία. Στον λόγο της τιμής μου, από την πρώτη στιγμή πίστευα ότι τον έφαγαν».

Τα στοιχεία δολοφονίας που «είδαν» οι πραγματογνώμονες

Το αρχικό σενάριο του τροχαίου ατυχήματος με τη μηχανή αμφισβήτησαν ανοιχτά στο «Τούνελ» οι ειδικοί που εξέτασαν τα στοιχεία γύρω από τον θάνατο του άτυχου προέδρου στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, Αλέκου Δασκαλάκη.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν έρθει μέχρι σήμερα στο φως, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα δεδομένα συμβαδίζουν περισσότερο με το ενδεχόμενο μιας αιφνίδιας επίθεσης, κατά την οποία ο δράστης ή οι δράστες κατάφεραν χτυπήματα στο κεφάλι του προέδρου ενώ βρισκόταν στη μηχανή.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς, ανέφερε ότι από τον μακροσκοπικό και περιμετρικό οπτικό έλεγχο, δεν προέκυψαν βλάβες τέτοιας μορφής, έκτασης και έντασης, που να παραπέμπουν σε εκτροπή, ανατροπή ή πτώση του οχήματος κατά την κίνησή του σε χωματόδρομο.

Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, απουσιάζουν πλήρως τα χαρακτηριστικά ίχνη που αφήνει συνήθως μία μηχανή όταν πέσει και συρθεί στο έδαφος, όπως εκτεταμένα γδαρσίματα, αποξέσεις, παραμορφώσεις, σπασίματα ή ίχνη τριβής στα πλαϊνά και στα προεξέχοντα σημεία της. Για το λόγο αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από τα ευρήματα δεν προκύπτει σενάριο πτώσης και σύρσης της μηχανής στο χωματόδρομο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων. Όπως εξήγησε, σε περίπτωση πτώσης από μηχανή, θα έπρεπε να υπάρχουν χαρακτηριστικές εκδορές, εκχυμώσεις, θλαστικά τραύματα και άλλες συνοδές κακώσεις που προκαλούνται όταν το σώμα παρασύρεται και σύρεται πάνω στο έδαφος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην απουσία κράνους από το θύμα, όπως προκύπτει από το υλικό κάμερας ασφαλείας που παρουσίασε η εκπομπή. Όπως εξήγησε, το γεγονός αυτό τον καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτο και εκτεθειμένο σε οποιαδήποτε επίθεση, είτε βρισκόταν δίπλα στη μοτοσικλέτα του, είτε επάνω σε αυτή.

Ο έμπειρος ιατροδικαστής ανέφερε ακόμη ότι τα κατάγματα που έφερε ο Αλέκος στο κεφάλι ήταν εξαιρετικά σοβαρά και εκτείνονταν και από τις δύο πλευρές, στο πίσω μέρος του κρανίου. Τα τραύματα αυτά προκάλεσαν κάταγμα βάσης του κρανίου, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, ξεκινούσε από τη μία πλευρά και κατέληγε στην άλλη. Παράλληλα, τα χτυπήματα είχαν προκαλέσει εξωτερικές εκχυμώσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν ορατές, καθώς καλύπτονταν από το πυκνό τριχωτό της κεφαλής του.

Την ίδια ώρα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την έρευνα. Μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και τεχνικά δεδομένα εξετάζονται εξονυχιστικά, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες κινήσεις του άτυχου προέδρου και να δώσουν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα: αν πρόκειται για μια καλά οργανωμένη εγκληματική ενέργεια ή ακόμη και καρτέρι θανάτου.