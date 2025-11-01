Ραγδαίες εξελίξεις προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» για το πόρισμα - φωτιά της Πυροσβεστικής και τα εργαστηριακά ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων της Ελένης Παπαδοπούλου, που βρέθηκε απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν αφήνουν περιθώρια ερμηνειών για τον τρόπο που βρήκε το θάνατο η άτυχη γυναίκα και παραπέμπουν ευθέως σε εγκληματική ενέργεια.

Ο γιος του θύματος, βλέποντας την υπόθεση να παίρνει νέα τροπή και το κεφάλαιο του «δυστυχήματος από τσιγάρο» που είχε υποστηρίξει να κλείνει οριστικά , έσπευσε να παρέμβει με μια σειρά γραπτών μηνυμάτων προς την εκπομπή.

Σε αυτά από υπέρμαχος της θεωρίας της «ανθρώπινης ανάφλεξης», τώρα δηλώνει πως έκανε λάθος και ουδέποτε οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής του είπαν για φωτιά από τσιγάρο. Εμφανίζεται επίσης αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, αναζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο της μητέρας του.

«Θα υποβάλω μήνυση κατά αγνώστων για τον θάνατο της μητέρας μου»

«Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις στην εκπομπή σας για ύποπτα φάρμακα που βρέθηκαν στον οργανισμό της μητέρας μου, ζήτησα από τον δικηγόρο μου να προχωρήσει άμεσα σε μήνυση κατά αγνώστων. Μακάρι να είχα ενημερωθεί νωρίτερα για τα ευρήματα και να είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, αντί να ψάχνω για μια λογική εξήγηση για την ύποπτη οσμή στο σπίτι επί τόσες μέρες.»

«Οι Ανακριτές ΠΟΤΕ δεν μου είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο»

«Παρακαλώ σημειώστε ότι οι Ανακριτές της Πυροσβεστικής ΠΟΤΕ δεν μου είπαν ότι “έφταιγε το τσιγάρο”, ούτε μου έδωσαν άλλα στοιχεία για την υπόθεση. Το μόνο που μου είχαν πει ήταν: «…και νωρίτερα να είχες φτάσει, πάλι δεν θα την έσωζες…». Εγώ το παρερμήνευσα και πίστεψα ότι εννοούσαν ατύχημα από τσιγάρο, ενώ μάλλον μιλούσαν για κάτι διαφορετικό.»

«Τώρα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας»

«Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών και αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό λίγο πριν ξεψυχήσει.

Άραγε στο στομάχι της βρέθηκαν ολόκληρα χάπια, που σημαίνει ότι μάλλον αυτοκτόνησε, ή μήπως τα φάρμακα είχαν διαλυθεί σε κάποιο αναψυκτικό, που σημαίνει ότι μάλλον κάποιος της τα χορήγησε κρυφά, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει;

Γιατί κάποιος κακόβουλος, που έχει ναρκώσει την μητέρα μου και μπορεί εύκολα, να της προκαλέσει ασφυξία, να σκουπίσει τα αποτυπώματα, και να φύγει… να βάλει και φωτιά που πάντα προκαλεί υποψίες;»

«Στη μήνυση θα αναφερθούν και δύο πρώην οικιακές βοηθοί»

«Στη μήνυση θα αναφέρονται και τα ονόματα των δύο προηγούμενων οικιακών βοηθών που δεν έχω αναφέρει στην κατάθεση μου. Πριν τέσσερα χρόνια είχα μιλήσει μόνο για τη νέα οικιακή βοηθό και τη φίλη μας που είχε τα κλειδιά το διάστημα που έλειπα στη Σαμοθράκη.

Θα σας ενημερώνω για κάθε εξέλιξη της υπόθεσης. Δε θέλω να μιλήσω άλλο στο τηλέφωνο, γιατί δεν εκφράζομαι σωστά και παρερμηνεύονται τα λόγια μου».

Λίγες μόλις ώρες μετά την γραπτή του επικοινωνία με το «Τούνελ» στην οποία δήλωνε αποφασισμένος να κινηθεί νομικά για τον θάνατο της μητέρας του, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου επανήλθε με νέο μήνυμα.

Αυτή τη φορά, αλλάζει στάση, επικαλούμενος τη συμβουλή του δικηγόρου του και ζητώντας «υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα».

«Ο δικηγόρος μου διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Μου συνέστησε να κάνω υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να ενημερωθούμε για την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει το μήνυμά του και συνεχίζει:

«Ως τότε θα αποφύγω κάθε δήλωση και προσπάθεια να μαντέψω ή να εξηγήσω τι έχει συμβεί, αφού ακόμα δε γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ευχαριστώ».

«Την έβριζε ακραία»

«Τα πράγματα αγριεύουν…» αναφέρει οικογενειακή φίλη, που επικοινώνησε με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη εμφανώς σοκαρισμένη, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έφερε στο φως το «Τούνελ» σχετικά με το θρίλερ του Κολωνακίου.

«Θέλω να μιλήσω για κάτι συγκεκριμένο. Είμαι πολύ ταραγμένη… Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει, όλοι γνώριζαν την επιθυμία της Ελένης Παπαδοπούλου να πουλήσει το σπίτι της με την προϋπόθεση να αποκτήσει ένα άλλο στην Αλεξανδρούπολη ή στη Σαμοθράκη όπως της έλεγε ο γιος της. Θεωρεί, ωστόσο, πως δεν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα η γυναίκα να δεχόταν να μείνει σε γηροκομείο.

«Ήταν μια κυρία που δεν θα πούλαγε τα κοσμήματα και τα πράγματά της για να πάει να πάρει τσιγάρα όπως είπε το παιδί της. Ήταν μια αρχόντισσα, μια κυρία του Κολωνακίου, με πίνακες του Φασιανού μέσα στο σπίτι και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε» προσθέτει.

«Ήταν μια μάνα που τα έκανε όλα για το παιδί της. Έκρυβε πράγματα που έκανε, προσπαθούσε να τον καλύψει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι οικογένεια μιλάμε και πόσο κόσμο έχει βοηθήσει. Ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπημένο ζευγάρι με τον άντρα της, πάντα μαζί και πολύ αξιοπρεπείς. Έχουμε όλοι συγκλονιστεί και θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια για να ηρεμήσουμε. Νιώθουμε ενοχές που δεν γνωρίζαμε τίποτα παραπάνω. Είχαμε μείνει στην πρώτη τραγική εικόνα, που έδειχνε μια γυναίκα να έχει καεί και θεωρούσαμε ότι η υπόθεση είχε κλείσει. Είμαστε όλη μέρα στα τηλέφωνα. Έχω γίνει ντετέκτιβ», καταλήγει.

Οι συγγενείς της χήρας του υπουργού «σπάνε» τη σιωπή τους

Αναστάτωση και έντονος προβληματισμός επικρατεί στους συγγενείς της Ελένης Παπαδοπούλου, μετά τις αποκαλύψεις του «Τούνελ» για τον περίεργο θάνατο της στο Κολωνάκι.

Σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν για πρώτη φορά χωρίς περιστροφές για όσα γνώριζαν και δεν τολμούσαν να πουν ξεκάθαρα

Φανερά φορτισμένη συγγενής της αναφέρει στο «Τούνελ»: «Έχουμε συγκλονιστεί με όλα αυτά που αποκαλύπτονται για την Ελένη μας και θέλουμε να βρούμε τι έχει γίνει… Να φανεί η αλήθεια γιατί τόσο καιρό πιστεύαμε αυτά που μας έλεγε ο γιος της ότι κάηκε από το τσιγάρο της».

Η γυναίκα δεν σταματά εκεί. Μιλά για την ένταση που επικρατούσε στην σχέση μητέρας-γιου, που αποτελούσε οικογενειακό μυστικό:

«Υπάρχει συγγενικό πρόσωπο το οποίο τον άκουσε πριν πεθάνει η μητέρα του, να την βρίζει πάρα πολύ άσχημα μπροστά του. Αυτό έγινε έξι επτά μήνες πριν απανθρακωθεί. Σε μας είχε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά…».

«Καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε όλοι οι συγγενείς και συνδυάζουμε καταστάσεις. Καταλαβαίνουμε γιατί την είχε απομακρύνει από όλους μας τα τελευταία χρόνια. Ίσως αυτές τις συμπεριφορές δεν ήθελε να μάθουμε. Ότι η κακοποίηση αυτή συνέβαινε εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Αναφερόμενη στα νέα στοιχεία που αποκάλυψε η εκπομπή και κάνουν λόγο για πράξη ατόμου ή ατόμων, η μάρτυρας αναφέρει:

«Μας έκανε εντύπωση η επιμονή του στην αιτία του τσιγάρου και όλα αυτά που έλεγε για αυτανάφλεξη ανθρώπων, τώρα δεν θυμάμαι να σας πω πως τα έλεγε, δεν είμαι επιστήμονας όπως δηλώνει ο ίδιος. Η ίδια του η μάνα μας έλεγε ότι δεν τελείωσε ποτέ τη σχολή του.» «Άκουσα να λέει ότι η γάτα βρέθηκε κάτω από τον καναπέ… Όμως ο καναπές αυτός που απανθρακώθηκε δεν είχε ποδαράκια, δεν είχε ύψος, δηλαδή και κούφιος να ήτανε, δεν μπορεί εύκολα έστω και ένα μικρό ζώο σαν μια γάτα να μπει από κάτω. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο ίδιος, η γάτα δεν ήταν μέσα στο καθιστικό δωμάτιο που άναψε η φωτιά. Μας είπε ότι η γάτα ήταν στο καλό σαλόνι. Στο σκαλιστό σαλόνι από κάτω. Σε όλους τους συγγενείς το έχει πει ότι είχε βρεθεί αλλού.»

Με σπασμένη φωνή μιλά για τον φόβο που ένιωθε η ηλικιωμένη γυναίκα πριν πεθάνει:

«Φοβόταν πως θα κατέληγε σε γηροκομείο. Από άλλη πηγή το μαθαίνω εγώ αυτό. Ότι ήθελε να την πάει σε γηροκομείο και εκείνη αρνιόταν. Για αυτό το λόγο εκείνη δεν ήθελε τελευταία να πουλήσει το σπίτι. Από το θα το πουλήσουμε να σου αγοράσω ένα σπίτι μικρό για να μένεις που της έλεγε, μέχρι το γηροκομείο απέχει πολύ. Καταλαβαίνετε τι θα πει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, να φοβάται για το τέλος του, για το που θα μείνει, που θα βρεθεί, για το που θα πεταχτεί να το πω έτσι»

Η γυναίκα αναφέρεται και στην σύγχυση στην οποία βρίσκεται μετά τα όσα έχει μάθει από τις επαφές της με τους υπολοίπους συγγενείς:

«Εγώ έχω μιλήσει μαζί του και είναι πάντα εξαιρετικός και ευγενικός στις κουβέντες του για αυτό και έχω σοκαριστεί με αυτά που μαθαίνω από άλλους συγγενείς. Ποτέ δεν μου έδωσε δικαίωμα, ας πούμε να σκεφτώ κάτι άλλο. Είχε πάντα όνειρα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ήθελε να κάνει, μέχρι εκεί όμως… Έχω δει με τα μάτια μου πως την νοιαζόταν την μάνα του, τώρα τι να σας πω…».

«Έχουμε αναλάβει προς πώληση και άλλα ακίνητα της οικογένειας»

Στο θρίλερ του θανάτου της γυναίκας στο Κολωνάκι υπάρχουν νέα στοιχεία από τον χώρο της πώλησης των ακινήτων. Δημοσιογράφος της εκπομπής επικοινώνησε με μία ακόμη μεσίτρια που έχει αναλάβει αρκετά από τα ακίνητά της θανούσης.

«Υπάρχουν και άλλα ακίνητα, δεν έχει μόνο αυτό στο Κολωνάκι που πουλάει δύο εκατομμύρια», λέει η μεσίτρια, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο γιος ήταν εκείνος που επικοινώνησε με το γραφείο της.

«Το συγκεκριμένο ακίνητο στο Κολωνάκι το είχε αναλάβει η εταιρεία μας από το 2015. Στις 24 Οκτωβρίου του 2025 μετά την εκπομπή σας, ο εντολέας πάγωσε την πώληση.

Η μεσίτρια απαριθμεί τα υπόλοιπα ακίνητα της οικογένειας.

«Έχει ένα διαμέρισμα στο Παγκράτι, 85 τετραγωνικά, που το πουλάει 255.000 ευρώ. Το πήραμε πρώτη ανάθεση στις 16 Δεκεμβρίου του 2024. Έχει κι άλλο ένα, στην ίδια οδό, 200 τετραγωνικά, μεζονέτα που το πουλάει 600.000 ευρώ. Έχει ένα οικόπεδο στα Εξάρχεια που το νοικιάζει 4.000 ευρώ. Το έβαλε σε αγγελία στις 17 Δεκεμβρίου του 2024. Είναι οικόπεδο με ένα κτίσμα. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα».