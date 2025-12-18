Μενού

Φωτιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο: Διακόπηκε η κυκλοφορία του προαστιακού

Νέος συναγερμός σήμανε στη Hellenic Train, καθώς φωτιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού.

Τρένο
Επιβάτες μπαίνουν μέσα σε τρένο | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Φωτιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Νωρίτερα, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12 και μέχρι νεωτέρας, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία 1327 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παρέμεινε στον Σ.Σ. Νέας Περάμου.

