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Φωτιά μπλόκαρε την Εγνατία Οδό: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ιωάννινα

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στην την Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννινα, καθώς φωτιά μπλόκαρε την κυκλοφορία των οχημάτων.

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Η Εγνατία Οδός
Η Εγνατία Οδός | Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) σε πρανές της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης, με τη φωτιά να επεκτείνεται γρήγορα λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς οι καπνοί και η εγγύτητα του μετώπου στο οδόστρωμα δυσχέραιναν τη διέλευση των οχημάτων.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η κίνηση των οχημάτων προς τα Ιωάννινα εκτρέπεται μέσω του κόμβου Τύριας, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση.

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