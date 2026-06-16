Φωτιά μπλόκαρε την Εγνατία Οδό: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ιωάννινα

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) σε πρανές της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης, με τη φωτιά να επεκτείνεται γρήγορα λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, καθώς οι καπνοί και η εγγύτητα του μετώπου στο οδόστρωμα δυσχέραιναν τη διέλευση των οχημάτων.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η κίνηση των οχημάτων προς τα Ιωάννινα εκτρέπεται μέσω του κόμβου Τύριας, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση και να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση.
- Βραζιλία: Το ανατριχιαστικό στόρι της 21χρονης που σκοτώθηκε σε «rope jumping»
- Στα πόσα χρόνια μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος: Τι ισχύει για τους πολυϊσοβίτες και το «17 φορές ισόβια»
- Αυξάνονται τα «κρούσματα» λαγοκέφαλου στις ελληνικές παραλίες: Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει
- Αυτό θα είναι το πιο αντιεμπορικό ματς από τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.