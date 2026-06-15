Φωτιά στην Κόνιτσα: Τα τέσσερα αδέλφια έμεναν στο κοντέινερ 30 χρόνια

Νεότερα στοιχεία όσον αφορά στην τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς, μετά από φωτιά σε οίκημα στην Κόνιτσα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τα θύματα είναι τέσσερα αδέλφια μεγάλης ηλικίας, που έμεναν για δεκαετίες στον χώρο.

Πρόκειται για τρεις γυναίκες και έναν άνδρα, ηλικίας από 69 έως 85 ετών.

Όπως μετέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, είχαν τοποθετηθεί σε κοντέινερ μετά τον μεγάλο σεισμό του 1996 στην Κόνιτσα, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το σπίτι τους.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του οικισμού είχαν αποχωρήσει σταδιακά, αλλά τα τέσσερα αδέλφια φαίνεται να αρνούνταν πεισματικά να αποχωρήσουν.

Για την υπόθεση υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση, αλλά οι τέσσερις ηλικιωμένοι δεν έφυγαν ποτέ.

Παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελαν να φύγουν από το κοντέινερ, αλλά και το πώς ξέσπασε η φωτιά.