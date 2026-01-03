Φωτιά σε διαμέρισμα στη Μάρνη - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα. Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.
