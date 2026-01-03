Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Μάρνη - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

Στο σημείο, στην οδό Μάρνη, μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο όχημα. Πώς ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό
Πυροσβεστική στο σημείο για τη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό | Orange Press Agency
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική φωτιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα. Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.
 

