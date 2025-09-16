Συναγερμός στην πυροσβεστική τα ξημερώματα της Τρίτης, καθώς λίγο πριν από 6πμ ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά άρχισε από το υπνοδωμάτιο, πιθανότατα από τσιγάρο που κρατούσε στα χέρια του και έπεσε στο στρώμα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα διπλανά δωμάτια, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ένοικο να είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν από γείτονες.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.