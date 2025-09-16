Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος - Επέμβαση της πυροσβεστικής

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έθεσε υπό έλεγχο της φωτιά.

Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς
Πυροσβεστική σε συμβάν φωτιάς | Intime
Συναγερμός στην πυροσβεστική τα ξημερώματα της Τρίτης, καθώς λίγο πριν από 6πμ ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά άρχισε από το υπνοδωμάτιο, πιθανότατα από τσιγάρο που κρατούσε στα χέρια του και έπεσε στο στρώμα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα διπλανά δωμάτια, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ένοικο να είναι καλά στην υγεία του. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν από γείτονες.
 

