Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, που εκδηλώθηκε στις 19:30 στον πρώτο όροφο.

Reader symbol
Newsroom
Η πυροσβεστική στο σημείο της έκρηξης
Η πυροσβεστική στο σημείο της έκρηξης | Orange Press
  • Α-
  • Α+

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Πρόκειται για διπλοκατοικία με δώμα, η οποία όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική καίγεται ολοσχερώς, ενώ γίνεται και έλεγχος αν υπάρχουν άτομα εντός του διαμερίσματος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Τραγική εξέλιξη πήρε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις οκτώ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλλιθέα, καθώς δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγαμέμνωνος, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με οχήματα, μεγάλη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ