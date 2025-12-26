Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.
Πρόκειται για διπλοκατοικία με δώμα, η οποία όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική καίγεται ολοσχερώς, ενώ γίνεται και έλεγχος αν υπάρχουν άτομα εντός του διαμερίσματος.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Τραγική εξέλιξη πήρε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις οκτώ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Καλλιθέα, καθώς δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αγαμέμνωνος, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με οχήματα, μεγάλη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ.
