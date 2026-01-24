Φωτιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Αμερικής: Τρία πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο

Ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, λίγο μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί (24/1).

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, για να επιχειρήσει για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα. Από τον έλεγχο που έκαναν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα δεν βρήκαν άτομα και συνεχίστηκε το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά τέθηκε κατά τις 12:00 υπό μερικό έλεγχο από τους πυροσβέστες οι οποίοι παραμένουν στο σημείο για να ολοκληρώσουν την κατάσβεση.