Φωτιά σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη: Μεγάλες ζημιές - Βίντεο από την επιχείρηση

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (31/12) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά προκλήθηκε από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία λίγο μετά τις 17:00, στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς.
Επί τόπου έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και επιχείρησαν για την κατάσβεση.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
