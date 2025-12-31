Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη: Μεγάλες ζημιές - Βίντεο από την επιχείρηση

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή της Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη. Δείτε βίντεο από την επιχείρηση.

Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (31/12) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά προκλήθηκε από αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία λίγο μετά τις 17:00, στην οδό Πολυβίου, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών της Καλαμαριάς.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και επιχείρησαν για την κατάσβεση.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

 

ΕΛΛΑΔΑ