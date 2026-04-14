Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο: Απομακρύνθηκε ηλικιωμένη

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα, όπου διέμενε ηλικιωμένη στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Πυροσβεστική | Eurokinissi
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο, σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην περιοχή των Δειλινών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, άμεσα έσπευσαν με δύο οχήματα πέντε πυροσβέστες που έσβησαν τις φλόγες, οι οποίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στην οικία. Στο διαμέρισμα διέμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία είχαν καταφέρει να βγάλουν χωρίς κάποιο πρόβλημα, οικείοι της.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ωστόσο η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής εξάλειψε κάθε κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες οικίες.

