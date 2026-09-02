Φωτιά σε δώμα στη Θεσσαλονίκη: Καταστράφηκε ολοσχερώς - Ασφαλείς όλοι οι ένοικοι

Φωτιά ξέσπασε νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης (02/09) σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον σταθμό του μετρό «Παπάφη».

Παρόλο που το κτίσμα υπέστη μεγάλες καταστροφές, όλοι οι ένοικοι σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι σώοι, καθώς πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Δεν χρειάστηκε να παρασχεθεί βοήθεια ή να γίνει κάποια επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Υπενθυμίζεται ότι, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 01:00, και στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στις γειτονικές πολυκατοικίες.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, γεγονός που έκανε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής ακόμη πιο κρίσιμη. Παρά την προσπάθεια των πυροσβεστών, το δώμα που βρίσκεται στην ταράτσα της πολυκατοικίας καταστράφηκε ολοσχερώς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.