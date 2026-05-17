Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κουκάκι, λίγα μέτρα πίσω από τον σταθμό του μετρό Συγγρού - Φιξ, ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Αστυνομικοί έχουν περιορίσει την κυκλοφορία στις οδούς Ανδρούτσου και Δράκου, ενώ επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 20 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Οι φλόγες έχουν περιοριστεί ωστόσο στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχουν πολλά υλικά και θα χρειαστούν ώρες για την πλήρη κατάσβεση.