Μενού

Φωτιά σε επιχείρηση στο Κορωπί - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά Κορωπί
Φωτιά σε επιχειρήσεις στο Κορωπί | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρους επιχειρήσεων στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκες επιχειρήσεων και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 το πρωί, σε δύο αποθήκες εταιρείας, με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ στον ένα χώρο υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, αυγά. Στην περιοχή υπάρχει πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, έχουν προκληθεί φθορές σε δύο επιχειρήσεις (η μία με αυγά και η δεύτερη με πλαστικά) καθώς και σε μια κατοικία.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ