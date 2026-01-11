Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρους επιχειρήσεων στο Κορωπί Αττικής.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκες επιχειρήσεων και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 το πρωί, σε δύο αποθήκες εταιρείας, με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους.
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ στον ένα χώρο υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και στην άλλη, αυγά. Στην περιοχή υπάρχει πυκνός καπνός και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, έχουν προκληθεί φθορές σε δύο επιχειρήσεις (η μία με αυγά και η δεύτερη με πλαστικά) καθώς και σε μια κατοικία.
