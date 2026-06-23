Φωτιά στο Αιγάλεω: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής του εργοστασίου ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες

Στη φωτιά παραδόθηκε το εργοστάσιο με τουριστικά είδη στο Αιγάλεω, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε προ ολίγου σοβαρή εξέλιξη, καθώς κατά τη διάρκεια της επέμβαση της πυροσβεστικής κατέρρευσε τμήμα της οροφής της επιχείρησης.

Τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν στο εσωτερικό πυροσβέστες που επιχειρούσαν για τον περιορισμό της φωτιάς, ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00 στον πρώτο όροφο του εργοστασίου και καίει χαρτικά, πλαστικά κι άλλα είδη, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με 12 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στο Αιγάλεω: Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή του Αιγάλεω, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα. Η ένταση του καπνού είναι τόσο μεγάλη, ώστε σε ορισμένα σημεία η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ακόμη και σε μικρή απόσταση από το κτίριο.

Όπως έγινε γνωστό, στο εργοστάσιο αποθηκεύονταν κυρίως πλαστικά είδη και κεριά, που κατά την καύση τους παράγουν μεγάλες ποσότητες πυκνού καπνού. Μέσα στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεταξύ άλλων παιδικά παιχνίδια, κουβαδάκια και νεροπίστολα, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με 12 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στο Αιγάλεω: Η αιτία της πυρκαγιάς

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης γραφεία, με περισσότερους από 15 εργαζόμενους να βρίσκονται εκεί τη στιγμή του συμβάντος. Όλοι ενημερώθηκαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος ή να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι εργαζόμενοι περιέγραψαν ότι άκουσαν αρχικά τους ήχους από τα τζάμια που έσπαγαν εξαιτίας της θερμότητας, πριν η φωτιά επεκταθεί με ταχύτητα στον όροφο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης στο Αιγάλεω | Eurokinissi

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο οι πρώτες εικόνες δείχνουν ότι ο πρώτος όροφος έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές και πιθανότατα έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Παράλληλα, η παρουσία φλόγας στο εσωτερικό του κτιρίου παραμένει εμφανής, όπως μαρτυρούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι πυκνοί καπνοί που εξακολουθούν να εκλύονται από το κτίριο.