Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: «Μπλοκαρισμένο» το ρεύμα προς Ελευσίνα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) σε ΙΧ στην Αττική Οδό, λίγο μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού μέσω Χ, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.
Τα συνεργεία της οδού και η Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
