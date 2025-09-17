Φωτιά σε κλειστό, μεγάλο ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Συγγρού προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, επίγειες δυνάμεις της Υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά σε πολυώροφο κτίριο επί της Συγγρού 123 που μέχρι πρότινος στέγαζε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα, με συνέπεια να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της.

Όπως έκανε γνωστό το Orange Press Agency, στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ αστυνομικοί απέκλεισαν τον παράδρομο της Συγγρού.

Στο κτίριο εντοπίστηκε εστία φωτιάς -και συγκεκριμένα στον δεύτερο όροφο- ενώ καπνοί έβγαιναν από αρκετά ανοικτά σημεία. Το συμβάν αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κίνδυνος να λάβει διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα είχαν μπει το βράδυ στο κτίριο και υπό άγνωστες συνθήκες ξεκίνησε η φωτιά.